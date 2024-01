BEKIJK – Unieke lichtshow stelt project ‘Plein Publiek’ in Kortrijk voor: “De aanpak van deze plek wordt iets bijzonder”

Woensdagavond werd het project ‘Plein Publiek, Sint-Rochus Kortrijk in een nieuw daglicht’ voorgesteld met een unieke lichtshow op de zijgevel van de Sint-Rochuskerk. Het project bestaat uit zes gebouwen omgeven door groen en bomen en kon tot stand komen door het verwerven van gebouwen van zeventien eigenaars.

Tussen de Boerderijstraat en de Doorniksewijk wordt Plein Publiek binnenkort het nieuwe stadsdeel van Kortrijk. Het wordt een thuis voor studenten, jonge starters en gezinnen. “Plein Publiek is een gemengde binnenstedelijke ontwikkeling en omvat verschillende vastgoedtypes, elk met een eigen karakteristieke insteek. Het nieuwe stadsplein wordt het centrale punt van Plein Publiek, waar bewoners en passanten elkaar tegenkomen. Omgeven door verschillende gebouwen, biedt Plein Publiek rust en groen midden in de stad”, luidt het in de brochure.

Veel troeven

“De stad heeft destijds twee belangrijke ontwikkelingsassen vooropgesteld, namelijk de heraanleg van de Leieboorden en de versterking van de Noord-Zuid as: twee omgevingen waar ION markante projecten heeft kunnen realiseren”, duidt CEO Kristof Vanfleteren van Projectontwikkelaar ION. “De aanpak van deze plek wordt iets bijzonder: het kruispunt van de Loofstraat en de Doorniksewijk verzamelt een palet aan troeven. Er is een snelle connectie met het station, het Ei, er komen stopplaatsen van de trambus, er is een grote parking achter de kerk en er komt een grote ondergrondse parkeergarage. In de buurt zijn er ook gerenommeerde winkels, voedingszaken en eethuizen. En in de buurt zijn er meerdere parken en groenzones.”

Het ontwerp van de gebouwen is van CAAN Architecten uit Gent. “We zagen direct veel potentieel in deze site om een uniek project te realiseren”, zegt vennoot/architect Wannes Philips van CAAN. “We besloten de hoek Doorniksewijk/Boerderijstraat niet te bebouwen. Hierdoor ontstaat een doorgang en doorzicht van het kruispunt naar de kerk. Zo ontstaat er een nieuw stedelijk plein. De centrale toegang naar de kerk blijft behouden en de hoeken van de nieuwe gebouwen worden afgerond om de ingang te versterken. We integreren ook bomen en hoogwaardig groen op enkele plaatsen op de site.”

Elegante bouwvolumes

Verder is er aandacht om elegante bouwvolumes te kiezen. “Elk gebouw krijgt zijn eigen verfijnde architectuur en materiaal. We behouden de voorgevel van het bestaande schoolgebouw en de voorgevel van de bestaande interbellumwoningen. Het nieuwe openbaar domein zal aangelegd worden als een verlengde van het reeds aanwezige plein naast de kerk: het wordt een aangename ontmoetingsplaats”, aldus Wannes Philips die samen met collega’s vennoten/architecten Roel Cocquyt en Koen Heijse vijf jaar aan het project werkte. Het project bestaat uit zes kleinschalige gebouwen met 52 appartementen, 48 studentenstudio’s en vijf handelspanden, waarvan er al drie ingevuld zijn met een vershandel in groenten een fruit, een vernieuwde traiteurszaak en een vastgoedkantoor.

Het project kon tot stand komen door het verwerven van gebouwen van zeventien eigenaars en werd voorgesteld met een lichtshow op de zijgevel van de kerk, waar de tijdslijn van deze plek origineel in beeld werd gebracht.