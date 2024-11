BEKIJK – “37,5 kilometer in totaal”: grootste geothermische boring ooit in België volop aan de gang in Brugge

Op de BULA-site in Sint-Michiels bij Brugge zijn Global Estate Group en partner Noven bezig met een gigantische geothermische boring. “Er wordt in totaal 37,5 kilometer geboord, een Belgisch record”, zegt CEO Kathleen Dewulf van Global Estate, die voor het ‘nieuwe stadsdorp’ maximaal gebruik wil maken van bodemwarmte.

Op de voormalige Veemarkt langs de Koningin Astridlaan in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels zijn indrukwekkende en ook wel behoorlijk luidruchtige werkzaamheden aan de gang. Op de locatie waar ooit massa’s veehandelaren samenkwamen om hun beesten te verhandelen, wordt dan ook in opdracht van projectontwikkelaar Global Estate Group gewerkt aan BULA, een project dat door de ontwikkelaar wordt omschreven als ‘een nieuw Brugs stadsdorp, vlakbij het stadscentrum en Tillegembos’.

250 boringen tot 150 meter diepte

In de eerste fase die nu in ontwikkeling is, komen er zeven KMO-gebouwen, twaalf duplexwoningen, 87 appartementen en vijf handelspanden. “Het project omarmt een toekomstgerichte benadering van duurzaamheid. En daar spelen geothermische boringen om letterlijk de bodemwarmte aan te boren een belangrijke rol in”, zegt Kathleen Dewulf, CEO van Global Estate Group. “Op de site van BULA komt er één groot geothermisch net waar elke bewoner en handelaar op aangesloten wordt via warmtepompen. Omdat het project zo groot is, is er heel veel thermische opslag nodig en daarom wordt er in totaal 37,5 kilometer geboord via 250 boringen tot 150 meter diepte. Dat is een Belgisch record en goed voor een netwerk aan leidingen van 150 kilometer lang. In totaal wordt er 1 miljoen kubieke meter grond als warmtebatterij gebruikt.”

Ondergrondse parking

Global Estate Group koos voor de firma Noven van oprichter en CEO Jeroen Rabaey als partner voor de ontwikkeling van het geothermisch net. Iedereen die aangesloten is op het net zou flink aan verbruik moeten besparen en de geothermie zou minstens 100 jaar meegaan. Als alles verder volgens plan verloopt, zijn de boringen eind november afgerond. Daarna wordt van start gegaan met de bouw van een ondergrondse parking.