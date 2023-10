Bekend hotel Petit Rouge op dijk van Blankenberge wordt imposante toren van 100 meter, mét appartementen en skybar

De toekomst van het bekende hotel Petit Rouge op de dijk in Blankenberge krijgt vorm. Projectontwikkelaars ION en POC Real Estate dienen bij het stadsbestuur een aanvraag in voor een unieke landmark waarin de gevel van het historische gebouw wordt geïntegreerd. Het 100 meter hoge ontwerp omvat 28 verdiepingen, 169 appartementen, commerciële ruimtes op de benedenverdieping en een skybar met indrukwekkend en publiek toegankelijk terras.

Het verhaal van hotel Petit Rouge gaat al terug naar de jaren 1860, toen de Blankenbergse horecafamilie Pauwels er een café startte waar klanten het aperitiefdrankje ‘petit rouge’ bestelden. Deze naam bleef verbonden met één van de eerste gebouwen op de dijk van Blankenberge, dat nadien een succesvol hotel met bijna 80 kamers werd. In 1995 kocht de socialistische mutualiteit Voorzorg van Limburg het hotel om het te gebruiken als vakantiecentrum, maar in januari 2020 sloot het voorgoed de deuren.

Begin vorig jaar werden de Waregemse projectontwikkelaar ION – onder andere bekend van Suikerpark in Veurne en Burenberg in Leuven – en POC Real Estate – een ervaren ontwikkelaar van vastgoed aan de kust – eigenaar van het vroegere hotel Petit Rouge. Die laatste was ook al eigenaar van de aanpalende site. In de plannen krijgt ook volledige omgeving rond de hotelsite een stevige make-over.

Lift als doorsteek

De beschermde Bakkerstrap en de iconische gevels van de Petit Rouge worden gerestaureerd en verwerkt in het nieuwe ontwerp. Ook zal de helft van het perceel van de Petit Rouge niet bebouwd worden en omgevormd worden tot nieuwe publieke ruimte met een gaanderij en een nieuwe openbare lift voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers. Dit wordt de nieuwe doorsteek tussen de binnenstad en de zeedijk.

Ook de heraanleg van de Bakkersstraat, de Breydelstraat en de zeedijk, met meer groen en open ruimte, was een belangrijke voorwaarde die het stadsbestuur stelde. De kers op de taart wordt de publieke skybar en een panoramisch terras van samen 350 m2 bovenop. Dat zal vrij toegankelijk zijn en moet één van de trekpleisters worden aan de Belgische kust.

Historische gevel

De helft van het perceel van de Petit Rouge wordt openbaar domein, waardoor er meer zuurstof in de omliggende straten komt. Dit bouwvolume wordt gecompenseerd in de hoogte. Zo blijft de densiteit gelijkaardig aan de omliggende bestaande bebouwing. Door de hoogte is er ook geen sprake meer van achtergevels, maar van een alzijdig gebouw.

Bovendien wordt de bestaande gevel bewaard en op een elegante manier in het nieuwe gebouw geïntegreerd. Dat was voor alle partijen een absolute erezaak. Het is ook de ambitie van de ontwikkelaars om in de gevel zonnepanelen te integreren. De slanke, zachte, golvende vormgeving van het gebouw is geïnspireerd op de bestaande Petit Rouge, maar dan wel op een hedendaagse manier.

Vergunning aanvragen

Donderdag konden de omwonenden van de site tijdens een infomarkt in het casino kennismaken met de concrete bouwplannen. Begin volgende maand willen de twee ontwikkelaars hun aanvraag tot vergunning indienen bij de stad. Indien alles verloopt zoals gepland, zou het nieuwe landmark in 2028 opgeleverd kunnen worden. (FVB)