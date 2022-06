Award voor vzw De Korenbloem in Kortrijk

Vzw De Korenbloem uit Kortrijk werd als winnaar uitgeroepen bij de Building Awards 2022 in de categorie Groepswoningbouw. “Een opsteker voor onze visie ouderenzorg en voor de architecten om die visie vorm te geven in de manier van bouwen”, stelt directeur Kristof Claeys.

In de categorie Groepswoningbouw werd De Korenbloem bekroond om op een innovatieve wijze in één project meerdere woningen te combineren en daarbij een antwoord te bieden op de vraag naar een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Studio Jan Vermeulen, Tom Thys architecten, a2o, aac architecture, Laura Muyldermans en RE-ST namen de prijs in ontvangst. “De architecten dienden immers het dossier in”, stelt Kristof Claeys, algemeen directeur van vzw De Korenbloem.

“Ondertussen werden we ook als enige Belgische kandidaat genomineerd voor de New European Bauhaus Prize. Hier is de prijsuitreiking op 11 juni.”

Visie

De Building Award voor groepswoningbouw werd gewonnen voor de bouw van ‘De Pergola’ binnen De Korenbloem, waar de witte muren van het landhuis dat ernaast ligt doorgetrokken werden in de nieuwbouw. “Voor de bouw van het Portiek werden de keramische tegels van de Villa die ernaast ligt, ook doorgetrokken in de nieuwbouw”, legt Kristof uit.

“Onze visie naar ouderenzorg voor De Pergola en van Het Portiek is dezelfde. We kozen voor een andere manier van samenwonen van ouderen. Het gaat eerder over een groepswoning waar acht ouderen met zorg samenwonen. Die visie uit zich niet enkel in de unieke manier van bouwen, maar ook voor de medewerkers is het een andere manier van werken. Iedereen is bij ons woonbegeleider in de woning en is mee verantwoordelijk voor het totaalpakket. We duwen de zorgkundigen, ergotherapeuten en verpleegkundigen niet in hokjes. Ze runnen samen de woning, elk met hun expertise.”

Kristof voegt er aan toe dat er nog altijd mensen gezocht worden. “We willen nog uitbreiden met extra zorgen aan het bed en zoeken nog creatieve en innovatieve mensen in de zorg. Wie interesse heeft mag gerust al eens contact nemen via www.dekorenbloem.net om een rondleiding te krijgen en onze uitzonderlijke manier van werken te leren kennen. Deze is voor de medewerker verrijkend, uitdagend en vernieuwend. Hoe kleinschaliger je werkt hoe gerichter de zorg kan zijn. Naar het bouwen toe waren we met De Korenbloem bij de pioniers met onze visie. Kleinschaliger bouwen is duurder en ook onze personeelskost is hoger, maar onze bewoners krijgen het terug in de kwaliteit.”

De Korenbloem telt in totaal 177 residentiële kamers. “Door onze manier van werken hebben zowel bewoners als medewerkers niet het gevoel in een grote organisatie terecht te komen. We investeren na de coronacrisis echt in het welzijn en het welbevinden van de medewerkers en zijn nu vooral bezig met je goed voelen.”

