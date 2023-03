Architectenbureau neemt intrek in historische dokterswoning dat het zelf liet restaureren in Izegem

In Izegem heeft het architectenbureau Van Damme – Vandeputte zijn intrek genomen in het historische pand tegenover het kasteel Blauwhuis en tuincentrum Messiaen.

Het pand in de Gentsestraat, dat rond 1872 gebouwd werd als woning voor dokter Haessebroucq, nadien even dienst deed als klooster en vervolgens jarenlang fungeerde voor de diensten van het kadaster, was de laatste decennia zwaar verkommerd.

Wie vandaag het gebouw betreedt via de monumentale inkomhal, ervaart opnieuw de grandeur van de oude dokterswoning

Het architectenbureau van Hannes Van Damme en Benoît Vandeputte, dat gespecialiseerd is in high-end architectuur- en interieurprojecten, restaureerde het pand in een recordtempo van tien maanden.

Open Monumentendag

530 bezoekers – onder wie veel Izegemnaren – kwamen tijdens Open Monumentendag in september vorig jaar al eens een kijkje nemen en maakten er kennis met het architectenteam dat samen met de lokale gidsenkring de rondleidingen verzorgde. Architect Benoît Vandeputte licht toe: “Het moet gezegd dat er toen nog heel wat diende te gebeuren, maar vandaag is het kantoor op enkele details na af.”

Wie vandaag het gebouw betreedt via de monumentale inkomhal, ervaart opnieuw de grandeur van de oude dokterswoning. “In de historische salons op de gelijkvloerse verdieping werden een lounge, keuken met bar en vergaderzalen ingericht, waar we onze klanten ontvangen. Op de eerste verdieping bevindt zich het kloppende hart van ons kantoor: de bureaus van de medewerkers.”

Uitbreiding medewerkersteam mogelijk

De nieuwe locatie zal plaats bieden aan het tienkoppige team, maar er is zeker plaats voor uitbreiding. “Op onze oude locatie in het centrum van Roeselare werd het te krap en een verhuis drong zich op. Op onze nieuwe locatie is er zeker plaats voor 25 medewerkers, al hoeft het voor ons zo snel niet te gaan”, lacht Hannes Van Damme.

“Er was wat ongerustheid, maar beide sequioa’s werden professioneel verzorgd en geïntegreerd in het nieuwe tuinontwerp”

Het project ging de afgelopen maanden al flink over de tongen op de sociale media. “We zijn blij met de positieve commentaren en met de warme ontvangst die ons in Izegem te beurt valt”, zegt Benoît Vandeputte. “Er waren enkele bezorgdheden over de twee aanwezige sequioa’s, maar uiteraard werden deze bomen behouden. Ondertussen werden beide sequioa’s professioneel verzorgd en geïntegreerd in het nieuwe tuinontwerp. Meer dan ooit zijn het echte eyecatchers.”

Verwarming met geothermie

Nu de verbouwing bijna achter de rug is, blikken de architecten tevreden terug. “Het gebouw is klaar voor de toekomst”, stelt Hannes Van Damme. Het volledige pand werd dan ook langs de binnenzijde geïsoleerd en zal verwarmd worden met geothermie. Verrassend genoeg is de oude dokterswoning geen monument. Bijgevolg konden de jonge architecten geen beroep doen op subsidies. “Het is onze gedeelde liefde voor het pand die ons overtuigde om de investering aan te gaan”, aldus Benoît Vandeputte. In ieder geval is het gebouw in ere hersteld en klaar voor zijn enthousiaste, nieuwe eigenaars.