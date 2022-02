Appartementen in park Jabbeke nu al bijzonder gegeerd

De twee meergezinswoningen van Jabit’O zijn goed voor veertig appartementen, waaronder vier heuse penthouses. Nu al, een jaar voor de oplevering van de twee gebouwen, zijn er twaalf appartementen verkocht. Vooral de eigendommen met zicht op de vijver liggen goed in de markt.

Het was het concept van landschapsarchitect Paul Deroose om een heus woonpark te ontwikkelen op de site van de voormalige sporthal van Jabbeke en zo de verdichte dorpskern van Jabbeke wat zuurstof te bieden.

Daartoe werd de contouren uitgetekend van een woonpark, met de centen van de verkoop van de gronden kreeg de gemeente een mooie financiële impuls. In het park werd de vijfarmige lindeboom gered, maar vooral de Jabbekebeek kwam weer aan de oppervlakte en een ondiepe vijver midden in het park siert het geheel.

Het park midden in het centrum verbindt nu de Permekelaan, het gemeentehuis, de kerk en buurthuis De Post met elkaar.

Aan de ene kant prijken de twee appartementsblokken van Jabit’O van Verstraete Development. De twee nieuwe meergezinswoningen staan los van elkaar, elk gepositioneerd aan de rand van het park, maar vormen één architecturaal geheel. Het project getuigt van een minimalistische architectuur. Het gebruik van lichte gevelsteen en donker buitenschrijnwerk zorgt voor een strak uitzicht van de gebouwen.

De appartementen zelf hebben ruime leefoppervlaktes, met veel lichtinval, waarbij de woonkwaliteit voorop staat. De variërende grootte van de units zorgt voor een breed doelpubliek.

Vanaf 262.000 euro

Verkoopverantwoordelijke Margaux Desmedt is uiterst tevreden over het project. “De 36 appartementen hebben één of twee slaapkamers. De penthouses hebben er zelfs drie. Afhankelijk van de grootte en de ligging, variëren de prijzen van 262.000 euro tot 660.000 voor de penthouses. Maar nu al zijn er twaalf van de veertig appartementen verkocht. En de oplevering is pas voorzien in maart 2023. We kunnen dus echt spreken van heel wat interesse in dit woonproject.”