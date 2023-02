Appartementen aan de kust worden niet langer duurder, al vormt Knokke-Heist de uitzondering

Appartementen aan de kust worden niet langer duurder. In het laatste kwartaal van 2022 daalde de gemiddelde prijs van een appartement in de kustgemeenten met 0,67 procent. Dat blijkt uit cijfers van vastgoeddataplatform Realo. Uitzondering is Knokke-Heist, waar de appartementsprijzen nog wel in de lift zitten.

Uit de cijfers valt het op dat de appartementen aan de kust niet langer duurder worden. In het laatste kwartaal van 2022 daalde de prijs van een appartement aan de kust zelfs met 0,67 procent, terwijl de appartementsprijzen in het West-Vlaamse binnenland nog met 0,36 procent stegen. “De dalende trend aan de kust heeft ons toch een beetje verrast”, zegt Fabrice Luyckx, data-analist bij Realo.“COVID-19 en de lockdowns zorgden voor een stormloop op appartementen aan de kust, de prijzen schoten omhoog. Maar die storm is redelijk snel weer gaan liggen.”

Eén uitzondering: Knokke-Heist

Alleen Knokke-Heist roeit tegen de stroom in. Daar steeg de gemiddelde prijs van een appartement het laatste kwartaal van vorig jaar nog altijd met bijna 3 procent. Maar ook Knokke-Heist ontsnapte niet aan een stevige knik in de prijzen op het einde van het jaar. Vastgoedexpert Alex Dewulf van het gelijknamige immokantoor in Knokke-Heist maakte eerder al een balans op van 2022 én maakte een vooruitblik op de markt in 2023.

“Dé belangrijkste gebeurtenis voor de vastgoedmarkt in 2022, was de snelle stijging van de hypotheekrente in het voorjaar. Die was niet ingecalculeerd één jaar geleden. Zoals te voorspellen, leidde de hogere rente tot minder verkopen vanaf de zomer”, zegt Dewulf. “De eerste jaarhelft gingen we nog vlot door op de tonen van de uitstekende jaren 2020 en 2021, maar vanaf juni zijn er minder transacties. De impact is niet overal gelijk. Het duurdere vastgoed en de tweede verblijvenmarkt gaan relatief minder achteruit. Die markten houden beter stand bij recessie en hoge rente, maar zijn er ook niet helemaal immuun voor. Voor 2023 verwachten we voorlopig geen beterschap, toch niet in de eerste jaarhelft. Maar de voorbije jaren zijn zo vol verassingen, dat de situatie snel kan keren. Het volstaat dat de oorlog in Oekraïne opgelost geraakt of escaleert, en onze verwachtingen zijn meteen achterhaald. Als de energieprijzen dalen, kan de inflatie snel dalen en ook de rente.” (MM)