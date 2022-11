Antwerpse Boerentoren krijgt opvallende make-over: ION uit Waregem staat in voor projectontwikkeling

De iconische Boerentoren in hartje Antwerpen krijgt een opvallende nieuwe gedaante. De Amerikaanse toparchitect Daniel Libeskind tekent voor het nieuwe ontwerp, in opdracht van eigenaar Katoen Natie Groep van Fernand Huts. De Waregemse projectontwikkelaar ION zal de nieuwe landmark gestalte geven. “Het is een eer om hieraan te mogen meewerken”, zegt co-ceo Davy Demuynck.

De voorbereidende werken in de Antwerpse Boerentoren zijn in de zomer van 2021 van start gegaan. Het beschermde monument wordt momenteel volledig leeggehaald en straks wordt het stalen skelet opgekuist en worden alle vloeren vervangen. “Alleen de buitenwanden en bekende staalstructuur blijven behouden”, stelt Julie Jonckheer, project developer bij ION.

“Al de rest verdwijnt, hoofdzakelijk omdat destijds met materiaal op basis van asbest is gewerkt”, vult Kristof De Vleeschauwer, technical project director bij ION aan. “Als alles vlot loopt, zijn de asbestverwijderingswerken tegen het najaar van 2024 volledig afgerond en kan de opbouw van de vernieuwde Boerentoren starten.”

“Dit zet onze internationale ambities bij. Sinds kort zijn we ook actief in Polen, Nederland en Luxemburg en ook daar kijkt men met veel aandacht naar het Boerentoren-project” – Davy Demuynck, co-ceo ION

“Dat wordt een complexe renovatie met een complete herbestemming, waarbij wij als multidisciplinair vastgoedexpert voor de nodige ondersteuning zorgen. Er zal op een unieke manier een evenwicht worden gehouden tussen de erfgoedwaarde van de toren en haar nieuwe toekomst: publieke ruimte met ook panoramazicht, gastronomie en uiteraard een flinke dosis cultuur.”

ION op de wereldkaart

Om het concept van de vernieuwde Boerentoren de juiste vorm te geven, heeft bouwheer Fernand Huts, ceo en voorzitter van Katoen Natie Groep, de Amerikaanse architect Daniel Libeskind aangesteld. Libeskind behoort tot de wereldtop in zijn vak. Op zijn cv prijken onder andere het fascinerende Michael Lee-Chin Crystal in Ontario, de 192 meter hoge wolkenkrabber Zlota 44 in Warschau, de opvallend gebogen Torre Libeskind in Milaan, naast uiteraard het masterplan voor de herontwikkeling van het World Trade Center (WTC) in New York.

“In Antwerpen hebben twee internationale architecten hun stempel weten te drukken”, stelt Fernand Huts. “Enerzijds Zaha Hadid met het nieuwe Havenhuis, anderzijds Richard Rogers met het nieuwe gerechtsgebouw. Pal tussen deze twee landmarks ligt de Boerentoren met zijn iconische dimensie. Daniel Libeskind creëert en vergroot straks het landmarkgehalte van de Boerentoren met zijn originele architectuur.”

Zo zal de nieuwe Boerentoren er uit zien. © GF

Davy Demuynck, co-ceo van ION, is trots dat hij kan meewerken aan de herontwikkeling van dit bijzonder monument. “Samenwerken met een internationale toparchitect als Daniel Libeskind, is een eer”, zegt hij. “Dit ambitieuze project zet ons als bedrijf dan ook mee op de wereldkaart. Bovendien zet het onze eigen internationale ambities kracht bij. Sinds kort zijn we ook actief in Polen, Nederland en Luxemburg en ook daar kijkt men met veel aandacht naar het Boerentoren-project.”

Kroon

De Boerentoren beheerst samen met de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal de skyline van de historische kern van Antwerpen. De kroon op de bijna honderd meter hoge wolkenkrabber speelt daarin een belangrijke rol. De voorbije eeuw is die steeds veranderd.

Davy Demuynck, co-ceo van ION. © ION

“De nieuwe Kroon biedt diverse voordelen: geweldige panoramische uitzichten, ruimte om onder te wandelen en de mogelijkheid om iets te eten te drinken”, aldus nog Fernand Huts. “Opvallend ook: de Kroon wordt een belangrijk onderdeel in het visualiseren en versterken van de Antwerpse skyline. Het zal er zijn eigen stempel op drukken.

“Het monument zal meehelpen om het oude stadscentrum van Antwerpen te herwaarderen als het hart van de stadsgemeenschap” – Fernand Huts, ceo Katoen Natie Groep en eigenaar Boerentoren

De toekomstige Boerentoren heeft ook een publieke ruimte en uitgesproken culturele roeping. “Zeker drie verdiepingen worden in het monument voorbehouden voor tentoonstellingen. In de kelder en twee verdiepingen parking worden daarnaast een tentoonstellingsruimte, die gewijd worden aan de geschiedenis en het erfgoed van de Antwerpse haven.”

De Boerentoren biedt straks ook plaats aan tal van horecagelegenheden: van tearooms over dakterrassen tot (gastronomische) restaurants. “De Boerentoren komt ten dienste van de burger en de samenleving. Het monument zal meehelpen om het oude stadscentrum te herwaarderen als het hart van de stadsgemeenschap.”