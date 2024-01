Anderhalf miljoen euro steun voor bouw nieuw dienstencentrum in Vladslo

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) heeft een investeringssteun van 1,5 miljoen euro toegekend voor de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum voor dagverzorging in Vladslo. Het nieuwe gebouw, dat zowat drie miljoen zal kosten, komt in de Beerststraat, rechtover het zorgcentrum Cassiers.

Momenteel bevindt de werking van het lokaal dienstencentrum en het centrum voor dagverzorging in Vladslo zich in de lokalen van een oud klooster. Maar de huidige lokalen worden te klein en zijn verouderd. Het lokaal dienstencentrum is bedoeld voor ouderen en meer valide personen die nood hebben aan ontmoeting, ontplooiing of sociale ondersteuning. Het centrum voor dagverzorging richt zich tot (beginnende) zorgbehoevende volwassenen die geen intensieve medische controle nodig hebben maar wel verzorging en begeleiding.

“Vladslo is een heel landelijke gemeente. De stad Diksmuide ziet de vraag naar hulp voor thuiswonende bejaarden daar in de buurt én in de omliggende gemeenten groeien, en wil die zorg bieden, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De huidige infrastructuur voldoet niet meer om voor die gepaste zorg en ondersteuning te zorgen. De plannen voor een nieuw lokaal dienstencentrum en centrum voor dagverzorging liggen klaar. Mede dankzij de Vlaamse steun kan het project nu gerealiseerd worden”, aldus minister Crevits.

Drie miljoen euro

“Het wordt een nieuw en duurzaam gebouw, met een polyvalente ruimte, een centrale keuken, leef-, gespreks- en personeelsruimtes, sanitair en twee kamers voor het centrum voor dagverzorging. De kostprijs van het geheel wordt op ongeveer drie miljoen euro geraamd. De werken zullen worden aangevat in het voorjaar van 2024. De ingebruikname van het nieuwe centrum voor dagverzorging en lokaal dienstencentrum is voorzien voor midden 2025.”

Daarnaast wil dit nieuwe gebouw ook een echt buurtcentrum worden, waar jong en minder jong terechtkunnen. Er komt op dezelfde site ook nog een speelplein voor de lokale jongeren.