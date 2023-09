Al plannen voor site zwembad, nog vragen rond oude sporthal

Waar het oude zwembad stond in Wevelgem, komt een groene zone die het park met de Lode de Boningestraat verbindt. Naar de N8 toe wordt het uitzicht ook heel wat groener, het verlies aan parkeerplaatsen is minimaal. En de gemeente roept de inwoners op om voorstellen te formuleren over wat er moet gebeuren met de oude sporthal.

Het kan snel gaan. Over enkele weken begint de afbraak van het oude zwembad. En ondertussen heeft het bestuur tijdens de voorbije gemeenteraad al een volgende horde genomen.

“Er werd een ontwerp opgemaakt over hoe deze vrijgekomen ruimte ingevuld zal worden”, aldus burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Er komen wandelpaden die voor vlotte doorgangen voor voetgangers en fietsers zullen zorgen. De toegang via de Lode de Boningestraat wordt een groene toegang voor de vele wandelaars en fietsers. Aan de ene zijde van de sporthal wordt de ruimte ingericht voor het organiseren van activiteiten. Langs de andere zijde wordt gekozen voor een zone met avontuurlijke spelprikkels.”

2 of 4 plaatsen weg

“Tot slot wordt ook de omgeving naast het gemeentehuis heringericht. De omgeving rond het standbeeld van de onbekende soldaat wordt groener en er komen een aantal zitbanken. Aanvankelijk was het idee om een totale vergroening door te voeren, maar uiteindelijk kozen we voor een vergroening richting N8 met behoud van parkeerruimte.”

Op het plan zien we inderdaad groenaanleg tussen de N8 en de parking, maar hoeveel parkeerplaatsen gaan er nu precies verloren, wou Heidi Craeynest (N-VA) weten. Uiteindelijk zullen het er twee of vier zijn, was het antwoord van schepen van Openbare Werken Stijn Tant (CD&V).

Weg of ander gebruik

In de rand deelde burgemeester mee dat er een participatief traject wordt gestart wat de oude sporthal betreft. Eens de nieuwe sportzaal in de Hoogstraat in gebruik wordt genomen, zal de oude in principe niet meer nodig zijn. Maar wat komt er in de plaats? Gaat ze ook tegen de vlakte zoals het zwembad, en komt er nog meer groen? Blijft ze gewoon staan en kan ze ingezet worden voor andere doeleinden? Of blijft enkel de basis staan?