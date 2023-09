Afgerond woonproject ‘Nieuw Amsterdamspoortje’ behoudt gemeenschapsgevoel van oude beluik

Het Amsterdamspoortje op Overleie werd in 2012 onbewoonbaar verklaard. Vier jaar later kocht Stad Kortrijk het beluik naast de Sint-Elooiskerk en startte eind augustus 2021 de renovatiewerken. Die werken zijn nu afgerond. Vanaf volgende maand worden de 12 woningen – zes huizen en zes (duplex)appartementen – te koop aangeboden.

Het onbewoonbaar verklaarde beluik en drie aanpalende panden in de Overleiestraat hebben plaatsgemaakt voor een woonproject dat energiezuinig wonen combineert met de erfgoedwaarde en historisch karakter van het beluik. “Nieuw Amsterdamspoortje bestaat uit zes compacte stadswoningen in het beluik en zes nieuwbouwappartementen langs de straatzijde. De authentieke gevels van het beluik werden behouden en een waardevol 17de-eeuws dakgebinte werd hergebruikt in het paviljoen achteraan dat als ontmoetingsruimte dient”, zegt architect Pieter Vandelannoote.

Met het nieuwe ontwerp komt de Sint-Elooiskerk meer tot haar recht © MD

“Ook het uitzicht op de aanpalende Sint-Elooiskerk en de schutterstoren gebouwd in 1932 zorgen mee voor het historisch gevoel. De gemeenschappelijke overdekt terras, het binnengebied, het besloten karakter en de fietsenstalling zorgen ervoor dat het gemeenschapsgevoel van het vroegere beluik aanwezig blijft.”

Projectontwikkelaar Monument Real Estate kreeg een design-and-buildopdracht om het woonproject te realiseren. “Sites met een bepaalde historische context nieuw leven geven, sluit aan bij wat we bij Monument graag doen”, zegt Andy Depreitere.

Beluikhuisjes, appartementen en duplexwoningen

Om meer leefruimte te creëren, werden de beluikhuisjes samengevoegd en uitgebreid. Waar de oude huisjes een bewoonbare oppervlakte van 14 m² hadden, is de bewoonbare oppervlakte voor de energiezuinige woningen met één slaapkamer 64 à 67 m² en 93 à 100 m² voor deze met twee slaapkamers. De instelprijzen variëren van 195.000 euro tot 229.000 euro exclusief btw. De instelprijzen van de nieuwbouw met vier appartementen en twee duplexwoningen variëren van 214.000 euro tot 318.000 euro exclusief btw.

Geïnteresseerde kopers kunnen de woningen na afspraak bezoeken op zaterdag 14 oktober. Interesse of vragen? Neem contact op via vastgoed@kortrijk.be.