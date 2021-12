Afbraakwerken op fabriekssite Lys Yarns begonnen

De sloopwerken op de voormalige fabriekssite Lys Yarns zijn gestart. Tussen de beslissing om de site te herontwikkelen en de effectieve sloop, zijn enkele jaren verstreken. De gemeente kon echter haar voordeel doen uit de vertraging. “Er was heel veel interesse op de markt om de sloop- en de saneringswerken uit te voeren,” verklaart burgemeester Simon Lagrange. “Zo kunnen we de werken laten uitvoeren voor minder dan één miljoen euro, terwijl ze wel op anderhalf miljoen geraamd waren.”

Lys Yarns was bijna een eeuw lang een belangrijke werkgever in Zulte. Maar al sinds eind jaren ’60 was de textielsector over de piek heen en wat volgde was een lange kroniek van een aangekondigde dood. Het faillissement kwam pas in 2011, maar werd met gelatenheid aanvaard door de ongeveer 100 werknemers die de textielfabriek nog telde. Veel van hen waren al technisch werkloos. In 2018 kocht de gemeente de site aan om die te om te vormen tot een nieuw stukje Zulte met een honderdtal woningen, twee kinderopvangen, seniorenhuisvesting en een openbare groenzone van 4.800m².

Nu zijn de sloop- en saneringswerken officieel van start gegaan. De lange tijd tussen de aankoop van de site en de start van de werken heeft de gemeente geen windeieren gelegd. Het gemeentebestuur nam haar tijd om de vele offertes te vergelijken en het kostenplaatje voor de sloop en sanering bedraagt nu 900.000 euro in plaats van 1.500.000 zoals eerst geraamd. Bovendien komt er nog een subsidie van 541.000 euro van de Vlaamse overheid.

Het gebouw bevat zo’n 200 ton asbest, vooral in de golfplaten van het dak. Er is een gedetailleerd plan opgesteld voor de sloop om de veiligheid van de buurtbewoners, de school en het woonzorgcentrum te verzekeren. De bovengrondse afbraakwerken zouden tegen de zomer afgerond moeten zijn. In juni en juli volgen nog extra onderzoeken omtrent de bodemverontreiniging. Tegen eind oktober zouden ook de saneringswerken klaar moeten zijn. (JF)