Afbraak zwembad begonnen

De afbraakwerken aan het voormalige zwembad aan de Koninginnelaan hebben de zwemkom bereikt. Tegen eind februari zal de afbraak afgerond helemaal zijn.

Het zwembad dateert van de jaren ’70 en was in gebruik tot 2021. Nadien vond jeugdhuis OHK er een onderdak en vonden er occasioneel nog theatervoorstellingen plaats. Er was de voorbije jaren nog enige polemiek over het behoud van het gebouw en de omvorming tot stadshal, maar het stadsbestuur zag dat niet zitten omdat dit te duur zou uitvallen en zou inzetten op de open ruimte.

Op de site komt aanvankelijk een grasveld. Het stadsatelier kreeg de opdracht om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor invulling van de open ruimte. De stad benadrukt dat er geen gebouwen kunnen komen en laat binnenkort een Ruimtelijk Uitvoeringsplan maken om dat te verankeren. Veel wandelaars zijn verbaasd over de snelheid waarmee de afbraakwerken vorderen. De werken kosten 244.000 euro en zullen tegen eind februari klaar zijn.

