Afbraak van voormalig rusthuis Sint-Vincentius is begonnen: “Begijnhofpark wordt 30 procent groter”

Samen met de heraanleg van het historisch centrum zijn ook de afbraakwerken van het vroegere rusthuis Sint-Vincentius in Kortrijk begonnen. Een groot deel van de gebouwen wordt gesloopt om de Onze-Lieve-Vrouwekerk beter tot haar recht te laten komen en om het Begijnhofpark uit te breiden. De gebouwen die niet worden afgebroken, krijgen een nieuwe bestemming. Er komt ook een nieuwe woonontwikkeling. “Als alles goed verloopt zullen de afbraakwerken tegen augustus afgerond zijn”, zegt zaakvoerder Davy Monseré.

Aannemer Monseré staat in voor grond- en afbraakwerken. “Het is voor ons een gewone afbraak. De gebouwen staan hoofdzakelijk los, dus heel veel risico is er niet. Enkel aan het aanpalende deel bij Bodega Bossuwe moeten we wat omzichtiger te werk gaan en wat manueel loszetten”, vertelt Davy. Ook boven restaurant Vier moet er manueel ontmanteld worden want dat is nog in gebruik. “De gebouwen waren al redelijk uitgeruimd door de stadsdiensten dus daar hebben we geen verborgen schatten gevonden. Die kunnen misschien nog komen (lacht).” In de ondergrond kunnen nog onbekende elementen worden aangetroffen die vertraging opleveren. Het archeologisch onderzoek dat werd uitgevoerd op de site bracht alvast resten van de voormalige muur van de 16de-eeuwse Groeningeabdij naar boven.

Het grootste probleem voor de aannemer is de beperkte toegankelijkheid. “De Groeningestraat is eenrichtingsverkeer en we komen direct uit op de Grote Markt, dus het groot materiaal geraakt hier moeilijk buiten. Maar we kennen de omgeving goed. We hebben ook de afbraak gedaan van het museum 1302 en enkele jaren geleden de afbraak van het ziekenhuis gelegen op de Houtmarkt.”

De Sint-Vincentiussite in de Groeningestraat is 3.819 m² groot. In 1947 opende het Sint-Vincentiusziekenhuis er de deuren, vanaf 1984 was het een rust- en verzorgingstehuis voor ouderen. De laatste rusthuisbewoners verhuisden in december 2017 van de Groeningestraat naar de nieuwbouw op de Houtmarkt. De stad kocht de oude Sint-Vincentiusgebouwen voor 4,1 miljoen euro met het oog op de heraanleg van het historisch centrum. “De omgeving wordt een idyllisch woonerf met meer groen, nieuwe fiets- en wandelpaden, extra ruimte voor gezellige terrasjes, speelelementen voor kinderen en een Begijnhofpark dat maar liefst 2.600 m² groter zal zijn. Ook ontstaan mooie zichten op de historische Onze-Lieve-Vrouwekerk, de artillerietoren en het Begijnhof. De nieuwe ontwikkeling zal minder ruimte innemen dan de huidige gebouwen van Sint-Vincentius. Hiervoor lanceren we tegen de zomer een oproep”, aldus Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing.

Voor de veiligheid van de buurtbewoners en passanten werd de volledige site afgesloten met werfhekken. Daardoor kan de doorgang van het Begijnhofpark naar de Groeningestraat niet meer worden gebruikt. De afvoer van het puin wordt gecombineerd in de zomermaanden, wanneer de scholen gesloten zijn, om de hinder in de buurt te beperken.