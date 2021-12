Afbraak van iconische wandelweg van de Pier in Blankenberge gestart

Vandaag (donderdag) is de aannemer begonnen met de afbraak van de iconische wandelweg van de Pier in Blankenberge.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het was burgemeester Björn Prasse die met een hydraulische schaar de afbraak starte. De Pier in Blankenberge dateert origineel uit 1894 en was toen een metalen constructie. In de eerste Wereldoorlog werd de pier opgeblazen door de Duiste bezetter om in 1933 opnieuw opgebouwd te worden, deze keer in beton. De afbraakwerken zullen een kleine twee weken duren. Ondertussen blijf de Pier wel toegankelijk via de nieuw aangelegde parallelweg.

(JVMA)