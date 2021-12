Afbraak van beroemde en beruchte café Sunlight is startschot voor volledige opwaardering van grensdorp Le Bizet

Het was ooit een berucht café in het grensdorp Le Bizet. Nu is het enkel nog een braakliggend stuk grond. Afgelopen week kwam een einde aan het levensverhaal van café Sunlight, al staat het meteen ook gelijk aan nieuw leven. “Het werd de start van een project dat Le Bizet klaar moet stomen voor de toekomst”, lacht een trots gemeenteraadslid David Kyriakidis.

Van een bruine kroeg tot een cabaret en zelfs een heuse luxebar met portiers. De geschiedenis van de Sunlight is even kleurrijk als indrukwekkend. Van halfblote dames en dansende tieners was echter al jaren geen sprake meer, van rotte ramen en afbrokkelende gevelstenen des te meer.

“Sinds 2010, toen de laatste eigenaar de zaak overnam, ging het allemaal snel bergaf”, blikt David terug. Zelf actief als handelaar in de straat zag hij de plaats openbloeien om nadien compleet in elkaar te zakken. “Het concept werkte niet meer en de laatste zaakvoerder had er ook geen zin meer in. Hij sloot de deuren maar van een nieuwe uitbating was geen sprake meer.”

“Wat ooit een trekpleister voor Le Bizet was, transformeerde jaar na jaar in een zwarte en bouwvallige plek op de kaart. In 2019 besloten we dan ook, na lang overleggen, om met de gemeente de plaats aan te kopen. Al snel keken alle hoofden in dezelfde richting en wisten we dat slopen de enige oplossing was. Door de coronacrisis hebben we de plannen even op pauze gezet maar deze week reden de bulldozers door wat ooit een plaats van luchtig vertier was.”

Complete opwaardering

De lege plaats die ooit een sleutelrol speelde in het dagelijkse leven van Le Bizet, zal die rol dankzij de sloop kunnen blijven spelen. “De gratis parking, essentieel voor de handelaars en bezoekers van het dorp, komt op die manier veel zichtbaarder in beeld.”

David blijkt ook vooruit op de toekomst van Le Bizet. “We verhogen hiermee de veiligheid van iedereen maar meteen werd ook, met kranen en bulldozers, het startsignaal gegeven voor een complete opwaardering van Le Bizet. In de uitloop van de parking, die nu duidelijk te zien is, zal een verbindingsas voor bewoners worden aangelegd. Nu moeten ze telkens door de drukke winkelstraat, vanaf dan zullen ze het stapvoets verkeer kunnen vermijden. We zullen ook starten met de bouw van tientallen appartementen en de groenzone zal een riante, natuurlijke speelruimte worden.”

Het project zal naar schatting een 4-tal jaar in beslag nemen. Het totale kostenplaatje is nog onbekend maar zal voor een groot deel door het Franse Armentiers worden gedragen. Onze zuiderburen zullen de nieuw aangelegde infrastructuur ook in hun verkeersplanning opnemen.