Afbraak illegaal gebouw Meulebekesteenweg lijkt nu echt nabij

Tijdens de jongste Oostrozebeekse gemeenteraadszitting heeft oppositieraadslid Marleen Lefebre een vraag gesteld over de eindbestemming van het gebouw op de site die in de volksmond de Fenixsite wordt genoemd, verwijzend naar de bouwheer, en waarop zoveel bouwovertredingen zijn vastgesteld.

De zaak sleept al dertig jaar aan en is voor de gemeente een heuse kwelgeest, aangezien het gebouw intussen compleet verwoest is.

Het agendapunt werd echter in geheime zitting behandeld, maar uit goed ingelichte bron kon De Krant van West-Vlaanderen vernemen dat de kans bijzonder klein is dat de zaak alsnog op juridisch wijze wordt opgelost, nu die al zo lang aansleept. Het gebouw staat in landbouwgebied en regularisatie is zo goed als onmogelijk. Dan rest slechts de mogelijkheid om het gebouw af te breken en de site opnieuw helemaal ter beschikking te stellen van de landbouw. Die afbraak lijkt nu onafwendbaar.

Op de foto zie je het gebouw op de site dat wellicht wordt afgebroken. (CLY/foto CLY)