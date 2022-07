Afbraak gestart van café De Gouden Leeuw in Kortemark

Maandagmorgen is de afbraak gestart van het Café De Gouden Leeuw op de Markt. Het pand stond al enkele jaren leeg. Ter vervanging komen er acht appartementen en 12 autostaanplaatsen. De afbraakwerken zullen een week duren, tot vrijdagavond is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Markt en de Handzamestraat.

Op de plaats van Café De Gouden Leeuw komen er acht appartementen met aanpalende terrassen. Via een poort aan de kant van de Handzamestraat zullen er ook twaalf bovengrondse autostaanplaatsen bereikbaar zijn. De residentie krijgt de naam ‘Residentie De Gouden Leeuw’. De bekende geel-gouden letters met de naam werden maandagmorgen al verwijderd en krijgen hoogstwaarschijnlijk een plaats op het nieuwe gebouw.

Praktisch

De appartementen worden gerealiseerd door ontwikkelaar C-Nest Groep uit Deinze, gespecialiseerd in residentiële projectontwikkeling, en uitbesteed aan Deseure Bouwwerken Bvba uit Werken. De afbraakwerken zullen normaal gezien een week duren, tot vrijdagavond is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Markt en de Handzamestraat. De Hospitaalstraat en de Stationsstraat blijven wel bereikbaar.

De geschiedenis van café De Gouden Leeuw gaat ver terug in de tijd. Op de hoek van de Markt met de Handzamestraat stond minstens voor drie eeuwen herberg en brouwerij De Zwaan. Hier bevond zich tot 1798 de gevangenis van ‘Kortemark-Ambacht’.

Bij de verkoop in 1878 werd de eigendom uitgesplitst: het gedeelte in de Handzamestraat droeg verder de naam De Zwaan, in het gedeelte aan de kant van de Markt, werd herberg gehouden onder de naam De Gouden Leeuw.

De herberg De Gouden Leeuw werd tussen 1898 en 1936 uitgebaat door Edmond Sanders. Later nam zoon Willy de zaak over. Nog later werd het café uitgebaat door Maurits Vanbeveren, en vanaf 1974 door Jean-Pierre Strubbe en echtgenote Monique Vanbeveren.

Tussen 1957 en 1967 werden in verschillende fasen café Het Anker (dat tussen het toenmalige gemeentehuis en café De Gouden Leeuw stond), de Gouden Leeuw en de Zwaan afgebroken om plaats te maken voor een restaurant met feestzaal en café. In 2020 trokken de laatste huurders de deur van de herberg achter zich dicht en stond de herberg leeg.

(TL)