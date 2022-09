Afbraak ‘Brusselle Enterprises’ gestart aan het Albert I-monument

Marelec Food Technologies Nieuwpoort is gestart met de afbraak van het voormalige gebouw van ‘Brusselle Enterprises’ aan het Albert I-monument.

In juni 1929 werd het bedrijf opgericht door André Brusselle en vestigde het zich aan de kaaien in Nieuwpoort. In de beginjaren waren de ‘Werkhuizen André Brusselle’ vooral gespecialiseerd in de fabricatie van compacte vislieren bestemd voor de Belgische vissersboten varend op de havens van onder andere Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Tijdens de jaren ‘50 werden ook grote vislieren aan het productenassortiment toegevoegd. In 1957 veranderde de naam van het bedrijf naar Brusselle Marine Industries. Tijdens de jaren ‘50-’60 werden eveneens scheepsdekapparatuur zoals hydraulische ankerlieren en stuurmachines ontwikkeld en geleverd.

In 2008 werd Brusselle Marine Industries aan een Nederlandse investeringsgroep verkocht. In 2014 verkocht de Nederlandse investeringsgroep de engineering en projectkennis aan het huidige bedrijf “Brusselle Carral Marine”, opgericht in Zeebrugge en kwam er een einde aan de werkzaamheden in Nieuwpoort. Marelec kocht het gebouw en de afbraak van de burelen is de eerste stap naar de verdere reconversie van dit gebied. (PG)