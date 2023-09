Adieu Duinenbad, afbraakwerken zwembad Middelkerke van start op 18 september

Op maandag 18 september begint aannemer Devagro uit Waregem met de langverwachte afbraakwerken van het oude Duinenbad op het Marktplein in Middelkerke. Deze aankondiging markeert het begin van een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van deze locatie. “Het gemeentebestuur en de aannemer hebben de nodige maatregelen getroffen om de hinder voor de mobiliteit en de veiligheid van de omwonenden tot een minimum te beperken”, zegt schepen van openbare werken Dirk De Poortere (LDD).

De sloopwerken, die naar schatting twee maanden in beslag zullen nemen, hebben betrekking op een aanzienlijke site die grenst aan een drukbezochte woon- en leefomgeving. Om mogelijke risico’s te vermijden, wordt de sloopwerf volledig omheind met een hermetische afsluiting van 2 meter hoog. Er zal slechts één opening zijn voor het transport naar de werf.

Tijdens de sloopwerken zal de agoraspace tussen de bibliotheek en het Duinenbad niet toegankelijk zijn om veiligheidsredenen. Ook het kleine speeltuintje tussen het Duinenbad en de Populierenlaan wordt uit voorzorg afgesloten. “Gelukkig blijft het grotere speelplein tussen het Duinenbad en het Marktplein gedurende de werken open, zodat kinderen en gezinnen van deze ruimte kunnen blijven genieten. Voor degenen die gebruik maken van de bibliotheek, is er ook goed nieuws: deze blijft te allen tijde open en toegankelijk, zelfs via de voetgangersweg tussen de Populierenlaan en de bibliotheek”, aldus Dirk De Poortere.

Twee maanden

Wat betreft het auto- en parkeerverkeer op het Marktplein en de Populierenlaan, zal de sloop van het Duinenbad geen invloed hebben, aangezien de ondergrondse parkeergarage Middelkerke Centrum altijd bereikbaar blijft. Bovendien zal de wekelijkse donderdagmarkt zoals gebruikelijk doorgaan tijdens de werken, en er zal geen verstoring zijn van de wekelijkse huisvuilophaling.

De afbraakwerken zullen naar verwachting zo’n twee maanden of 50 werkdagen in beslag nemen. Na de sloop zal de aannemer de hele site egaliseren en tijdelijk gras zaaien. Maar wat brengt de toekomst voor deze locatie? Op de site verschijnt binnen afzienbare tijd een nieuw gemeentehuis. “De oorspronkelijke planning om dit nog tijdens deze legislatuur te realiseren is door de sterk veranderde economische realiteit niet meer mogelijk. Het gemeentebestuur onderzoekt opnieuw op welke manier deze site zo duurzaam mogelijk en in het belang van alle inwoners te ontwikkelen en schrijft het een nieuwe overheidsopdracht uit”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker.