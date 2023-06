Achttien nieuwe appartementen tegen de Vroonhofsite in Poperinge

In zaal Palace in Poperinge vond donderdagavond de projectvoorstelling plaats van ‘Divine’, de plaats in de Ieperstraat tussen De Gilde en De Quadrille waar tegen de zomer van 2025 in een eerste fase achttien appartementen komen. Deze worden verspreid over vier verdiepingen. Het hele gelijkvloers, kant Ieperstraat, wordt een handelsruimte van 307 m² met wandeldoorgang naar de Vroonhofsite.

“Het stadsbestuur zal de Vroonhofsite de komende jaren volledig herinrichten, met inbegrip van een cultuurhuis, het Huis van het Kind, een kunst- en muziekacademie en een podiumzaal. De open ruimte wordt een plaats vol groen, waar men kan wandelen, spelen en uitrusten. Deze site zal dus het historische hart van Poperinge versterken, en bovendien ligt ze op een steenworp van de Grote Markt. Vandaar dat wij durven spreken van een echte toplocatie, met een AAA-ligging”, zegt Nikolaas De Clerck, bestuurder van Vlaemynck Vastgoed uit de Ieperstraat in Poperinge.

“In eerste fase komen er dus achttien zuid gerichte appartementen met telkens twee terrassen, maar in latere jaren wordt dat uitgebreid naar 144 eenheden. Ondergronds krijgt iedere woongelegenheid een parkeerplaats met berging (voor bijvoorbeeld een diepvriezer of opslag). Ook komen er fietsstaanplaatsen”, aldus Dominique Saelen, vastgoedconsulent van Vlaemynck.

Tijdloze architectuur

Architect was Markers Architecten uit Kortrijk. Nog niets is verkocht. Drie appartementen worden niet te koop gesteld, omdat ze deel uitmaken van de grondruil met de vorige bewoners van de huizen die gesloopt werden. Hoe en door wie de handelsruimten op het gelijkvloers zullen ingevuld worden, is nog niet geweten.

“We kozen bewust voor een variatie aan één en twee slaapkamerappartementen. Elk appartement beschikt over een zuid gericht terras. Er is een gevarieerd aanbod tussen afgesloten garages, ondergrondse en bovengrondse parkings en aparte kelderbergingen. Een hedendaagse, tijdloze architectuur met veel glas, typeert dit moderne nieuwbouwproject. Belangrijk bij het ontwerp van het gebouw waren de horizontale lijnen, geaccentueerd door architectonische balkonelementen. Deze horizontale elementen, afwisselend met glasbalustrades en donkerbruine buitenschrijnwerk, zetten het gebouw extra in de glans. De afwerking kan aangepast worden aan de wensen en behoeften van de koper volgens het lastenboek. De eerste drie kopers krijgen een korting van 3%”, zegt Dominique Saelen nog.

Warmtepomp

Op de eerste verdieping komen vijf appartementen, waarvan drie met een terras voor en achter, en twee met enkel een terras aan de achterkant. Vier flats hebben een oppervlakte van zowat 88 m² (twee slaapkamers), één heeft een oppervlakte van 62 m² (één slaapkamer), telkens gerekend zonder de terrassen. Alle hebben ze een zithoek, eethoek, keuken(eiland), toilet, badkamer met handdoekdroger als extra verwarmingselement en een berging. Overal wordt er gewerkt met een omkeerbare warmtepomp, die zowel voor warmte als voor koelte kan zorgen. In de leefruimten is vloerverwarming voorzien.

Op de verdiepingen twee, drie en vier komen telkens vijf gelijkaardige appartementen. Er was aandacht voor grote glaspartijen aan de leefgedeeltes, voor een maximale lichtinval. Alle appartementen hebben een drempelluwe overgang tussen binnen en buiten, in functie van levenslang wonen. De vloer- en muurbekleding is zelf te kiezen. Alle keukens zijn uitgerust met koelkast, keramische kookplaat, combi-oven/microgolf, spoeltafel en vaatwasser. Alle sanitaire toestellen zijn wit.

Wet Breyne

De Woningbouwwet Paul Breyne zorgt voor een optimale bescherming van de koper, met garantie van oplevering. Bij aankoop betaalt men 5% voorschot, de laatste schijf wordt betaald bij de voorlopige oplevering. Er zijn geen herzieningsclausules: de afgesproken basisprijs kan dus niet stijgen. Wanneer het een enige en eigen woning betreft, betaalt men slechts 6% BTW.

De appartementen kunnen ook gekocht worden als investering. Een totale investeringskost wordt gerekend op minimum 327.000 euro, alles inbegrepen: van notariskosten tot de laadpaal voor de wagen. De bruto huuropbrengst wordt geschat op minstens 690 euro per maand, rekening houdend met een maand leegstand per jaar. De meerwaarde van een dergelijk appartement bedraagt na 20 jaar 106.687 euro.