Aanleg gestart van nieuwe woonverkaveling in Moorsele: “Nood aan sociale woningen blijft stijgen”

Sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard start met de aanleg van een nieuwe verkaveling tussen de Wagenbrugstraat en de Overheulestraat in Moorsele. Daar komen in totaal 28 huurappartementen, vier huurwoningen en acht koopwoningen.

Vorig jaar nog werden 68 sociale huurwoningen in Moorsele aan het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard toegevoegd, in de wijk rond de Architect Vanhoornelaan en in de wijk ’t Vrije. Nog vorig jaar verhuisden de burelen van De Vlashaard naar De Nieuwe Markt in Wevelgem waar ook 23 sociale huurappartementen werden gebouwd. Wat het totaal op 887 wooneenheden brengt.

Warmtepompen en zonnepanelen

Het is meteen de laatste aankondiging van De Vlashaard als zelfstandige entiteit. Vanaf juni gaat ze op in SW+, de nieuwe woonmaatschappij waarin ook Wonen Regio Kortrijk en sociaal verhuurkantoor De Poort uit Kortrijk worden ondergebracht.

“Door de stijgende levensduurte en de schaarste op de woningmarkt, zien we dat de nood aan sociale huisvesting blijft stijgen”, stelt Chris Loosvelt, voorzitter van De Vlashaard. “Wevelgem is hierop geen uitzondering. De afgelopen jaren hebben we al forse inspanningen kunnen leveren en op dat elan willen we nu verder gaan.”

Duurzaam en klimaatvriendelijk

Een van de projecten waarmee De Vlashaard het aantal sociale woongelegenheden wil laten groeien, is de nieuwe verkaveling aan de Wagenbrugstraat in Moorsele waar er 40 nieuwe woongelegenheden komen. “We zorgen ook voor de aanleg van een mooie, groene en recreatieve publieke zone zodat ook alle inwoners van Moorsele hiervan kunnen mee genieten”, aldus directeur Karel Maddens. “En net als bij de meest recente projecten kiest De Vlashaard hier voor duurzame en klimaatvriendelijke materialen en installaties. Alle woningen zijn voorzien van individuele warmtepompen gekoppeld aan zonnepanelen die instaan voor vloerverwarming en warmwatervoorziening.”

“Verder blijven we inzetten op renovatie van de bestaande woningen”, vervolgt Chris Loosvelt. “Ze worden energiezuiniger gemaakt en we rollen verder de installatie uit van meer dan 5.000 zonnepanelen op de meer dan 500 bestaande gebouwen.”