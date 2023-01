500 jaar oude Brugse schoolmuur is met stadstoelage kunstig hersteld

Het Brugs stadsbestuur kent de vzw Sint-Andreasinstituut een toelage ‘Kunstige Herstelling’ van 18.750 euro toe voor de restauratie van de historische muur in de Oude Gentweg. De 500 jaar oude muur maakt deel uit van de herlocalisatie van deze school.

“De voormalige tuinmuur met gevelrestanten gaat terug tot de 16e eeuw en vormt een lappendeken van waardevolle bouwsporen die de historische gelaagdheid van Brugge weergeeft. De muur heeft dus een erg belangrijke kunsthistorische waarde en is bovendien tot op vandaag zeer bepalend in het straatbeeld”, vertelt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon. “Het metselwerk heeft de tand des tijds uitstekend doorstaan.”

Leprozengesticht

De overblijfselen maken deel uit van het vroegere Onze-Lieve-Vrouw-van-Nazarethpassantenhuis, het latere leprozengesticht Magdalena. De oudste elementen, zoals grote delen van het metselwerk en de boogdeuren, getuigen van eeuwenoud vakmanschap. Gelet op de ouderdom en de toepassing van de baksteengotiek, past deze muur binnen de kernkwaliteiten van het Brugse UNESCO-Werelderfgoed.

De muur voor de restauratie. © Stad Brugge

“Binnen het project van het Sint-Andreasinstituut, wordt de muur van wel 500 jaar oud als een relict bewaard en vormt de begrenzing tussen de sporthal en de straat. Deze opmerkelijke gevelwand zal in de nabije toekomst prominent deel uitmaken van een intensief gebruikte school en sportcampus. Kortom een blikvanger voor de vele gebruikers van de site”, aldus Franky Demon.

Toelage

De restauratiewerken werden uitgevoerd in nauw overleg met de stedelijke dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken. Het met het oog op betoelaging ingediende restauratiedossier werd nauwgezet opgevolgd. Zo werden nieuwe geveldoorbrekingen afgestemd op historische openingen en het metselwerk werd met zorg gereinigd en gerestaureerd.

Franky Demon: “Gelet op de aanzienlijke investering van vzw Sint-Andreasinstituut in deze restauratie, besliste het college om de vzw de maximale toelage van 18.750 euro in het kader van deze Kunstige Herstelling. Deze stadssubsidie bedraagt 50 procent voor restauraties van gevels aan straatzijde en 30 procentvoor opmerkelijke interieurs of achtergevels, steeds met een gezamenlijk maximum van 18.750 euro.”