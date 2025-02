50 jaar oude sociale woonwijk Lange Munte krijgt ingrijpende upgrade, goed voor 60 miljoen euro

De herontwikkeling van de sociale woonwijk Lange Munte vormt een belangrijke stap in het vernieuwen en renoveren van het woonpatrimonium van Kortrijk. Het ambitieus sociaal woonproject omvat de sloop van 47 woningen, de bouw van 142 nieuwe woningen en het energetisch renoveren van 86 bestaande woningen. In het totale project zit ook de heraanleg van de publieke ruimte.

Na projecten zoals de Tuighuisstraat en de Meensepoort ondergaat de sociale woonwijk Lange Munte in Kortrijk een ingrijpende transformatie, goed voor een totaal geraamde investering van 60 miljoen euro. De vernieuwing van Lange Munte is nodig. De woningen, gebouwd in de jaren ‘70 en ‘80, kampen met vochtproblemen, verouderde infrastructuur en een gebrek aan isolatie. Daarnaast wordt de wijk gedomineerd door verharding. In totaal wordt er 8.000 m² onthard, waardoor er meer ruimte komt voor waterinfiltratie en kwalitatieve buitenruimtes.

Gefaseerd werken

De totale reconversie van Lange Munte zal gefaseerd plaatsvinden, waardoor het aantal verhuisbewegingen van de huidige bewoners beperkt wordt. “Gefaseerd werken biedt bewoners de mogelijkheid om binnen de wijk te verhuizen in de afgewerkte woningen van de eerdere fase. Zo hypothekeren we ook onze andere projecten niet”, legt Thomas Raes uit, directeur van sociale woonmaatschappij SW+.

De eerste fase richt zich op sloop en renovatie. De sloop omvat 47 woningen, garages en bijgebouwen. Dit creëert ruimte voor nieuwe woningen en een beter gebruik van het groene karakter van de wijk. De sloopwerkzaamheden zijn in november gestart. De woningen die behouden worden, worden doorgedreven energetisch gerenoveerd waardoor deze zullen voldoen aan de moderne eisen van duurzaamheid.

Charlotte Bolle, Karel Maddens, Thomas Raes en Wout Maddens. Achter hen een deel van de te renoveren woningen. © MD

In de volgende fase zullen 19 woningen en 123 appartementen worden gebouwd, verdeeld over 11 gebouwen in de Dirk Martenslaan, Louis Pasteurlaan, Adolf Bayerlaan en Maurits Maeterlincklaan. Deze omvatten zowel gezinswoningen als aangepaste woningen voor mensen met een beperking.

Actuele cijfers van de wachtlijst voor sociaal wonen in Kortrijk tonen aan dat er nood is aan verschillende types van woningen. Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken werd gekozen om een divers palet van woningen te voorzien, van compacte tweepersoonswoningen tot ruimere woningen voor grote gezinnen.

Simulatiebeeld. Voor de woningen van de gehele site is gekozen om met één hoofdmateriaal te werken: oranjerode bakstenen. © AWG architecten & Denc architecten

“De herontwikkeling van Lange Munte is een belangrijke stap in het verbeteren van zowel de woonkwaliteit als het uitbreiden van het sociaalwoonaanbod in onze stad. Met dit project trekken we dat aantal op met 110 woonunits. We investeren in energiezuinige woningen, meer groen en een betere toegankelijkheid, zodat deze wijk zowel leefbaar als duurzaam wordt voor de toekomst”, aldus Wout Maddens, schepen van Sociaal Wonen.

Infrastructuur

Nieuwe wandelpaden verbeteren de toegankelijkheid van de wijk, met extra aandacht voor de integratie van traag verkeer zoals fietsers en voetgangers. Het autoverkeer wordt maximaal gescheiden van wandel- en fietsroutes. Daarnaast worden 217 parkeerplaatsen en ruime fietsenstallingen voorzien.

Er worden ondergrondse parkeergarages en bovengrondse carports geïnstalleerd voor bewoners, terwijl bezoekers kunnen parkeren in centrale parkeerzones. Het project voorziet daarnaast in een verbeterde fietsinfrastructuur, inclusief een nieuw fietspad van de Baaistraat naar het OC Lange Munte. De wijk wordt ontsloten via twee belangrijke verkeersaders, de Beeklaan en Wielewaallaan, en sluit aan op de nieuwe ontwikkeling ‘Langwater’ via het Commandopad.