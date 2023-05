463 bezwaarschriften tegen bouw appartement aan Posthoornschool

De plannen om een appartementsblok neer te poten naast de Sint-Theresiakerk bestaan al een tijdje. “Enkele jaren terug was er geen consensus over dat project”, stelt Pieter Decruyenaere van dienst Stedebouw. Nu hebben meer dan 450 buurtbewoners en ouders in de buurt van basisschool de Posthoorn een bezwaarschrift ingediend tegen de plannen.

“Toen al gaf de administratie aan er onder meer een andere ontsluiting nodig is. Het dossier werd toch ingediend maar uiteindelijk ingetrokken want het ging richting weigering. Een tijd terug werd het opnieuw ingediend, weliswaar zonder overleg met de gemeente. Naar aanleiding van de affichering over het openbaar onderzoek kwam er dus een stormvloed aan reacties. Wellicht kregen we nog nooit zoveel bezwaarschriften. 463 in totaal!”

Drukker verkeer

Waar vroeger het rusthuis Santa Maria staat wil de bouwpromotor dus een blok met 22 appartementen bouwen. Inclusief een ondergrondse parking en een tuin die toegankelijk is voor het publiek. Heel wat omwonenden en ouders van wie de kinderen naar school gaan zien dergelijk project niet zitten. Toen de aankondiging werd geafficheerd mobiliseerde Maïté Mullebrouck enkele gelijkgezinden de goegemeente. “De in- en uitrit voor de wagens zou volgens de plannen in de Normandiëstraat komen, vlak voor de ingang van de school”, vertelt ze. “We hoopten op honderd bezwaarschriften, het zijn er veel meer geworden.”

Het openbaar onderzoek liep af deze week, de dienst stedebouw moet het dossier voorbereiden en een aanzet geven voor het schepencollege, dat tegen eind juni een beslissing moet nemen. Eerder gaf het schepencollege al aan dat de bouwplannen moeten afgestemd worden op het project Leefbuurten. Bedoeling daarvan is de publieke ruimte in een woonbuurt op een uitdagende manier kwalitatiever inrichten, onder meer door in te zetten op ontharding en groen. Het dossier dat nu voorligt verschilt weinig van het vorige. Maar nu werd geen vooraf overleg met de gemeente gepleegd. Als het schepencollege weigert, kan de bouwpromotor zich nog wenden naar de provincie.