43ste editie van Bouwbeurs in Expo Roeselare met 165 exposanten: alles wat je wil weten over bouwen en verbouwen

Liefst 165 exposanten staan twee weekends lang voor je klaar op de 43ste editie van de Bouwbeurs in Roeselare. Of je nu bouw- of verbouwplannen koestert of gewoon geïnteresseerd bent in alle aspecten van de bouw: in Expo Roeselare vind je een antwoord op al je vragen.

Expo Roeselare zal op zaterdag 10, zondag 11 en maandag 12 februari en aansluitend op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 februari het mekka vormen voor alle kandidaat-(ver)bouwers en iedereen die interesse heeft in de bouw in het algemeen.

“Zes beursdagen lang word je er geïnformeerd over alles wat te maken heeft met bouwen en verbouwen: bouwconcepten en -ontwerpen, materiaalkeuze, verwarmingstechnieken, isolatie, elektriciteit, sanitair, afwerking, interieurdesign, hernieuwbare energie tot en met tuininrichting”, sommen de verantwoordelijken Jacques France en Youri Gesquiere, van Unizo Roeselare-Izegem die de Bouwbeurs organiseert, op. “165 exposanten, verspreid over 10.000 vierkante meter exporuimte, verwelkomen de bezoekers.”

Klimaatbestendig wonen

De Bouwbeurs Roeselare is al jaren een beproefd recept waarvan de ingrediënten telkens worden aangepast aan de actualiteit. “Zo focussen we dit jaar onder meer op hernieuwbare energie”, zeggen Jacques en Youri. Heel wat standhouders zullen vragen hierover en ook alle andere vragen van bezoekers beantwoorden.

“Uiteraard gaat het veel ruimer dan dit. Werkelijk iedereen die op zoek is naar concrete bouwformules, bouw- en afwerkingsmaterialen, ideeën,… kan tal van oplossingen en trends ontdekken om bouw- of woondromen waar te maken. ‘Wonen begint hier. Dromen ook’ is niet voor niets ons motto.”

Boeiende infosessies

Wegdromen kan tijdens de infosessies over uiteenlopende onderwerpen zoals levensloopbestendig wonen, energiebewust bouwen, de rol van een architect bij bouw- of verbouwtrajecten, het aanpakken van verborgen gebreken bij (ver)bouwtrajecten, kopen op lijfrente, zonnepanelen, klimaatbestendig wonen, warmtepompen, …

Ook Stad Roeselare organiseert vier keer een infosessie onder de naam ‘Spijtvrij Renoveren’, inclusief persoonlijk advies. Inschrijven kan je doen via bouwbeursroeselare.be. Unizo geeft graag nog mee dat op maandag 12 februari de Okra-leden gratis toegang genieten en op vrijdag 16 februari de leden van de Gezinsbond.

Demozone voor de doe-het-zelver

Bijleren doe je het best van echte experts. Op de Bouwbeurs kan dit op de demozone van Bouwstock Dewulf. Ter plaatse kan je de demo’s volgen en vragen stellen. Op zaterdag 10 februari komen de waterdichtingsproducten van Aquaplan aan bod. Ontstoppen met Mondo staat op zondag 11 februari op de planning en een toelichting over PGB-bevestigingen, Soudal verlijmingen en de gepaste werkkledij kiezen met Jobman is op maandag 12 februari aan de orde. Heel wat demo’s krijg je ook op vrijdag 16 februari met Knauf (schilderklaar zetten van gipsplaten), Novatech TEC 7 (waterdichting en verlijmen met TEC7), PGB (bevestigingen) en Levis (kleur geven).

Levis komt ook op zaterdag 17 februari nog eens langs. Ook Recta Vit (verlijmingen) en Spax zijn dan aanwezig. De demo volgen van Spax is ook nog op zondag 18 februari mogelijk, op diezelfde dag demonstreert Plastivan het plaatsen van gevelbekleding.