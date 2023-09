40ste editie van MATEXPO geopend: de grootste vakbeurs voor bouwmaterieel

MATEXPO, de tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor machines en bouwmaterieel, opende opnieuw haar deuren in Kortrijk. Dit voor de 40e keer.

Met 135.000m2 expo-oppervlakte en 357 exposanten is het dé Europese ontmoetingsplaats voor bouwmaterieel, waar traditie en innovatie hand in hand gaan. Het is een 100% professionele beurs gericht op de volledige bouwsector, één van de belangrijkste economische sectoren van het land. MATEXPO is een monument onder de beurzen. Al 40 edities lang. Weinig beurzen hebben zo’n rijke geschiedenis als MATEXPO. Dit betekent ook dat de beurs heel wat moeilijke tijden heeft zien voorbijkomen.

“Elke economische crisis die er sinds de oprichting van de beurs eind jaren 40 is geweest, heeft op de een of andere manier een invloed gehad”, zegt CEO Peter Caset. “Toch zijn er een aantal constanten: een niet-aflatende groei in vraag en aanbod, diversificatie en innovatie hebben ervoor gezorgd dat MATEXPO editie na editie kon uitbreiden. Meer machines, meer exposanten, meer bezoekers.”

Alles begon in Harelbeke

In 1946 begrepen enkele pientere aannemers uit Harelbeke dat er, in het kader van de heropbouw na de oorlog, muziek zat in de organisatie van een bouwbeurs. Het werd een onverhoopt succes, ook al bleef het een zeer regionaal gebeuren. Toen in 1967 werd gestart met de bouw van de Hallen in Kortrijk, zagen de Harelbeekse organisatoren opnieuw hun kans. Hun beurs barstte immers uit haar voegen en die moderne exporuimte bood een ideaal platform voor een beurs waar steeds meer bouwmachines tentoongesteld werden.

“De eerste Kortrijkse editie werd in 1969 georganiseerd onder de naam “Hout- en Bouwbeurs”. De uitbreidingsmogelijkheden die door de nieuwe locatie werden geboden, werden optimaal benut en de beurs kreeg al snel een nationaal karakter. Een volgende mijlpaal kwam er in 1985 toen werd beslist om het eerder lokaal georiënteerde Bouwbeurs-luik te laten voor wat het was, en zich ten volle te gaan toeleggen op bouwmaterieel in de ruimste betekenis. Vanaf dan werd enkel nog de naam “MATEXPO” gebruikt”, staat te lezen in de uitgebrachte brochure. Wat begon als een kleine regionale beurs onder de kerktoren van Harelbeke, groeide uit tot een beurs die weliswaar nog steeds regionaal is, echter niet meer op Belgisch, maar op Europees niveau.

© JVGK JVGK

Deze 40e editie viert niet alleen het erfgoed van MATEXPO, maar ook de stijle evolutie van de beurs. Met meer dan 350 exposanten die samen een indrukwekkende oppervlakte van 135.000m² beslaan, presenteert MATEXPO meer dan 1.500 merken aan een verwachte 40.000 bezoekers. Het aanbod omvat een breed scala aan bouwmachines, recycling- en breekinstallaties, reinigingsmachines, bouw- en hijskranen, transportmiddelen, stellingen, bekistingen en toonaangevende innovaties op het gebied van informatica en dataverwerking. Het is een belangrijke gelegenheid voor professionals uit de bouwsector om de nieuwste ontwikkelingen en trends in de industrie te ontdekken, netwerken op te bouwen en zakelijke kansen te verkennen.

Totaalevent

“We zijn bijzonder blij dat we van start kunnen gaan met deze bijzondere 40e editie. MATEXPO is zoveel meer dan alleen een beurs, het is een totaalevenement die de groei van de industrie weerspiegelt. We zijn dan ook verheugd om onze jubileumeditie te vieren met onze exposanten, bezoekers en partners”, zegt Johan Verhelst als voorzitter van MATEXPO.