175.000 euro subsidie voor restauratie voormalig klooster

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) maakt 175.000 euro vrij voor de restauratie van de gevels en daken van het voormalige Klooster van de Grauwe Zusters op de Markt in Lo.

Het klooster werd gesticht in 1492. Het beschermd monument doet sinds 2012 dienst als administratief centrum van de stad Lo-Reninge. “Het is één van de vele erfgoedprojecten in de Westhoek waarvoor Matthias Diependaele deze bestuursperiode centen vrijmaakt”, zegt provincieraadslid Luc Coupillie (N-VA) uit Diksmuide. “Het is duidelijk dat de minister een boontje heeft voor het erfgoed in West-Vlaanderen.”