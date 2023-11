138.000 euro voor restauratie Magdalenazwembad inKortrijk: “Monument duurzaam gebruiken”

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) voorziet 138.929,22 euro voor restauratiewerken aan het voormalige Magdalenazwembad in Kortrijk “Het zwembad waar duizenden Kortrijkzanen een baantje trokken, is gebouwd in 1960. Het is met zijn kenmerkende vorm en gevels een bekend gebouw in het Kortrijks patrimonium. Dankzij deze Vlaamse steun wordt een deel van het gebouw gerenoveerd. Dat draagt bij tot het uitzicht en de uitstraling van onze stad”, reageert Vlaams Parlementslid en Schepen van Cultuur Axel Ronse (NVA) tevreden.

Vlaams minister Diependaele ondertekende een ministerieel besluit voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure voor erfgoed in Kortrijk. “Zo kan de Hogeschool West-Vlaanderen straks gebruik maken van een bedrag van ruim 138.000 euro voor de restauratie van de gebouwschil. Dit kadert in een ruimer herbestemmingsplan voor het voormalige zwembad. Voor het duurzaam gebruik van het monument streeft men bij de vervanging van het beschadigde glas ook naar een thermische verbetering”, weet Axel Ronse.

Ontmoetingsplek voor studenten

Het voormalige Magdalenazwembad werd ontworpen in de moderne stijl door de architecten Jan Tanghe, Jan De Jaegere, Christiaan Van der Plaetse en Paul Felix. De ontwerpers wilden via de sterk beglaasde gevels het zwembad maximaal op de natuur betrekken en zo een gevoel van een openluchtzwembad creëren. Door de komst van de groep Lago is het bad enkele jaren geleden gesloten. Het voormalige zwembad is nu eigendom van de Kortrijkse Hogeschool dat het zal omvormen tot een ontmoetingsplek voor de studenten.