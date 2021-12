Boudewijn Seapark moest even dolfijnenshow annuleren, maar heropent komend weekend

Het voorbije weekend mochten er geen voorstellingen gegeven worden in het Brugse dolfinarium, omdat het Boudewijn Seapark die tickets verkocht in combinatie met Bob’s Indoor speeldorp. Kinderspeeldorpen moeten immers tijdelijk hun deuren sluiten door de verstrengde coronamaatregelen. Voor komend weekend verandert Boudewijn Seapark het geweer van schouder: er worden nu combitickets van het dolfinarium met de ijspiste verkocht….

In principe mag het Dolfinarium open blijven tijdens deze vierde coronagolf, maar er mogen maximaal slechts 200 bezoekers per voorstelling op de tribunes, met mondmaskers, plaatsnemen. Het Brugs dolfinarium was enkel het voorbije weekend dicht, wegens de combitickets met Bobo’s Indoor speeldorp. Vanaf volgend weekend kunnen de liefhebbers van dolfijnenshows opnieuw naar het Boudewijn Seapark trekken. De directie van het Brugse pretpark is erg creatief en wil nu ook combitickets van het dolfinarium met de ijspiste verkopen, om zo meer publiek te trekken.

Extra shows

“Met de vervroeging van de kerstvakantie zullen we onze openingsuren aanpassen en zo enkele extra dolfijnenshows inlassen”, zegt Geertruy Quaghebeur, woordvoerder van Boudewijn Seapark. Momenteel bellen medewerkers van het pretpark alle scholen op die een schoolreis geboekt hadden naar het Boudewijn Seapark, om te weten of ze effectief komen of hun bezoek annuleren. Tot nu toe zijn er nog maar weinig annuleringen.

“Buitenschoolse activiteiten zijn verboden, met de strengere coronaregels. Maar onze ijspiste valt onder de noemer ‘sport’. Een turnles vervangen door een uurtje schaatsen, is perfect mogelijk. Onze schaatspiste mag openblijven tijdens de vierde golf”, aldus Geertruy Quaghebeur. Bijgevolg is de kans reëel dat het Boudewijn Seapark meer in plaats van minder publiek lokt tijdens deze fase van de pandemie.