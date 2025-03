‘Bosmolens Leeft’ protesteert (opnieuw) tegen komst OKay op site Valentino: “Vooral verkeersveiligheid baart ons zorgen”

Nog heel de maand loopt het openbaar onderzoek naar de vergunningsaanvraag voor de bouw van een nieuwe OKay-vestiging op de site van zaal Valentino en café/zaal Sportief. Eerder werd dergelijke plannen gekoesterd, zonder dat café Sportief in het project was betrokken. Ook toen trokken de lokale handelaars aan de alarmbel, geruggensteund door heel wat Bosmolenaars die ook mee bezwaar indienden. Ook nu verzamelen ze opnieuw de krachten, daarvoor kwamen ze samen aan de Heilige Familiekerk. Het eerste vergunningstraject kreeg geen goedkeuring, vooral omwille van de mobiliteitsafwikkeling. “En dat blijft nu ook ons grootste bezwaar. Op die drukke baan nog meer trafiek creëren is gewoon niet aangewezen, bovendien blijft het een gevaarlijk punt voor fietsers en voetgangers”, stippen de handelaars van Bosmolens Leeft aan.

De eerste vergunningsaanvraag voor een supermarkt op de locatie van zaal Valentino werd in april 2023 door de stad geweigerd, in november van dat jaar volgde ook de provincie. Maar ondertussen ligt het, weliswaar aangepaste, dossier opnieuw op tafel. De vorige keer werden 490 bezwaarschriften ingediend en nu schiet Bosmolens Leeft opnieuw in actie. “Dat we niet tegen concurrentie zouden kunnen, klopt niet. Kijk maar eens, binnen een straal van een vijftal kilometer zitten alle grote spelers. Net als de vorige keer maken we ons vooral zorgen over de verkeersveiligheid en de verkeersdrukte. Door café/zaal Sportief op te nemen in de plannen kan men nu inderdaad een bredere op- en afrit realiseren en zal de zichtbaarheid beter zijn door het wegnemen van parkeerplaatsen. Maar het blijft een feit dat alle auto’s en ook de opleggers die komen leveren altijd het fiets- en voetpad zullen moeten dwarsen als ze de site oprijden of verlaten. Met de auto is het ‘s morgens nu al aanschuiven richting rondpunt, de weg is dus al verzadigd. En er is het vele schoolgaande verkeer. Jongeren van Sint-Eloois-Winkel en de Bosmolens die op en af rijden naar het centrum van Izegem, maar ook fietsende jeugd die richting de Heilige Familieschool rijdt. Nog meer verkeer creëren, zeker op die plaats, is niet aangewezen. Zelfs wie met de fiets zou gaan winkel in de nieuwe supermarkt, moet daarbij telkens minstens één keer op die plaats de rijweg dwarsen. En daar is ook niets voorzien om veilig over te steken.”

Vanaf morgen liggen er bij de handelaars ook bezwaarschriften die kunnen ingediend worden. “We horen bij heel wat van onze klanten dat ook zij bezorgd zijn.”