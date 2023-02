Boplan koestert hoge ambities met felgele stootkussens: “We willen de internationale standaard voor koersveiligheid worden”

De koers is weer in het land en dus zien we opnieuw de felgele stootkussens langs het parcours opduiken. Die zijn ontsproten aan het brein van Boplan, de Wevelgemse producent van impactabsorberende veiligheidsoplossingen. In amper vier jaar tijd is het bedrijf tot een vaste waarde in het peloton uitgegroeid en de ambities liggen hoog. “We willen wereldwijd dé absolute standaard worden wanneer het over veiligheid in de koers gaat.”

Boplan, met ceo Xavier Ramon aan het roer, werd in 1999 opgericht en is gespecialiseerd in impactabsorberende veiligheidsoplossingen voor tal van sectoren. “Wij leveren wereldwijd onze producten aan magazijnen, logistieke centra, productiefaciliteiten, luchthavens…”, legt marketing- en e-commercemanager Bram Robichez (53) uit. “Daar hebben we al een stevige reputatie opgebouwd, maar sinds 2019 timmeren we ook aan onze weg in de wielerwereld.”

Vier jaar geleden lanceerde Boplan met de Race Bumper een innovatief stootkussen dat het veiligheidsniveau fors de hoogte injoeg. “We lanceerden ons concept tijden E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke. Zij hadden ons gecontacteerd om als sponsor ons steentje bij te dragen, maar aangezien onze ceo een echte koersfanaat is, zag hij meteen andere mogelijkheden. Zo werd Boplan Sport geboren: een toegevoegde waarde om de veiligheid van de renners te verhogen.”

“Het risico op zware botsingen en bijhorende blessures wordt dankzij onze producten fel gereduceerd”

De Race Bumper werd een instant succes. “Die vervangt de traditionele strobalen om gevaarlijke punten op en langs het parcours te beveiligen. Na die eerste wedstrijd in Harelbeke was de interesse bij tal van andere organisatoren gewekt.”

De voorbije vier jaar breidde Boplan zijn Sport-gamma steeds verder uit. Naast de Race Bumper ontwikkelde het bedrijf ook de Totem, Pillar en Barrier. Die laatste vervangt het klassieke dranghekken, maar is een pak veiliger. “Dankzij een hellingsgraad van zeventig procent en een hoogte van 1,40 meter zijn renner en toeschouwer veel beter van elkaar gescheiden.”

De veiligheidsattributen van Boplan zijn uit impactabsorberende kunststof gemaakt, waarbij – in geval een een aanrijding – lucht op een gecontroleerde manier vrijgelaten wordt. “Zo wordt het risico op zware botsingen en bijhorende blessures fel gereduceerd. Wat wij maken, is uniek in de wereld. De UCI heeft onze producten ook uitvoerig getest en goedgekeurd.”

Een beeld van aan de finish van de Ronde van Vlaanderen. Ook daar zorgt Boplan voor de nodige veiligheid. © Flanders Classics

Vier jaar na de opstart worden de Boplan-producten al tijdens 261 koersdagen per jaar gebruikt. “Van de kleinere kermiskoersen over alle wedstrijden van Flanders Classics tot de Ronde van Polen en de Benelux Tour. Maar ook de Skoda Tour in Luxemburg en een pak Nederlandse wielerwedstrijden maken al gebruik van wat wij maken.”

Kers op de taart is voorlopig het wereldkampioenschap van 2021 in eigen land. “Toen mochten we zowel voor de tijdrit in en rond Brugge als het kampioenschap op de weg in Leuven alle veiligheidsattributen leveren. Dat bewijst dat we kwaliteit in huis hebben.”

Geen vergoeding

Wie Boplan Sport wil gebruiken, hoeft daarvoor niet diep in de buidel te tasten. “We vragen op dit moment geen vergoeding voor het gebruik van onze producten”, glimlacht Bram. “Het enige wat we in return willen, is erkenning van onze expertise in de vorm van visibiliteit. We doen dit niet alleen uit liefde voor de wielersport, het levert ons ook naambekendheid op. Zo goed als elke sollicitant leert ons bedrijf via de koers kennen en dit engagement resulteert ook in contracten voor onze andere producten.”

De Race Totem is in vier jaar tijd uitgegroeid tot gemeengoed in de koers. © Boplan

“Momenteel vragen we geen financiële vergoeding voor het gebruik van onze producten. Het enige wat we willen, is erkenning van onze expertise in de vorm van visibliteit”

De komende jaren wil Boplan de stootkussens voor sportwedstrijden blijven uitbreiden. “Tijdens E3 zullen we onze Race Pad lanceren: een met pvc beklede impactabsorberende velcrohoes waarmee we bomen en palen langs het parcours kunnen beveiligen. De meeste van onze items zijn ook met een gps-tracker uitgerust en de Totem heeft ook een ingebouwd licht- en geluidsignaal. Alles om de veiligheid van onze wielrenners te verhogen.”

De ambitie is duidelijk: op termijn wil Boplan incontournable worden in de wielerwereld. “We willen op internationaal vlak de standaard worden als het over koersveiligheid gaat. Twee jaar geleden plaatsten we al een testopstelling tijdens Parijs-Roubaix, waarom zou Boplan niet te zien kunnen zijn tijdens de Tour de France, Vuelta of Giro? Daar ligt onze missie: álle wielerwedstrijden, van het kleinste tot het grootste podium, zo goed mogelijk beveiligen.”