Boodschappendienst Shopopop breidt actieterrein uit naar de kust

Shopopop, de Europese pionier en marktleider in crowdshipping, breidt zijn actieterrein uit naar de kust. Shopopop heeft een app waarmee mensen die een bestelling plaatsen bij een supermarkt of handelaar, hun boodschappen kunnen laten thuisbrengen door een andere particulier die op zijn of haar route de levering wil doen.

Concreet gaat het zo: een particulier plaatst zijn bestelling bij een supermarkt of handelaar, waarna de app van Shopopop een geschikte particulier uit de buurt zoekt die op zijn of haar route de levering wil doen. Die krijgt in ruil een kleine vergoeding die varieert naargelang de afstand, de grootte en de ‘moeilijkheid’ van de levering: bezorging op de derde verdieping zal bijvoorbeeld iets meer opbrengen dan op het gelijkvloers. Het platform Shopopop onderschrijft voluit de deeleconomie en heeft partnerschappen met Colruyt, Carrefour en Cora, maar ook de Koninklijke Unie van de Floristen van België (KUFB) en detailhandelaars overal ter lande. Shopopop is nu ook in de kustregio actief en reikt lokale handelaars de hand met een duurzame, sociale en voordelige leveringsoptie.

“Het achterliggende idee is om maximaal gebruik te maken van bestaande verplaatsingen om zo duurzame efficiëntiewinsten te boeken in tijd, geld en uitstoot: voordelig voor planeet en portefeuille”, stelt Caroline Schuurs, country manager Benelux bij Shopopop. “Essentieel daarbij is dat er enkel met particuliere bezorgers of shoppers gewerkt wordt: voor professionele bezorgers is bij Shopopop geen plaats. Dat maakt ons fundamenteel verschillend van flitskoeriers als Gorillas of professionele bezorgers als Deliveroo en UberEats.”

Partnerschappen

Momenteel heeft Shopopop in België al partnerschappen met grote supermarktketens als Colruyt, Carrefour en Cora, maar ook lokale winkeliers, groen- of drankenhandels kunnen zich aansluiten. Leveringen gebeuren steeds de dag zelf, binnen een maximumtermijn van drie uur, maar doorgaans veel sneller, en de shopper verdient minimum vijf euro. Alles verloopt via de mobiele app die Shopopop ontwikkelde. Shoppers blijven steeds in een straal van ongeveer 20 kilometer, als het past in hun route, en gebruiken hun eigen auto.

“Tot op vandaag blijft de ‘last mile’ de heilige graal van de logistiek. Met Shopopop bieden we een oplossing die handelaars – van supermarkten tot detailhandels en lokale winkeliers – volledig ontzorgt, en die bovendien bijzonder voordelig én duurzaam is. Alleen maar voordelen dus, voor alle betrokken partijen, én voor de maatschappij in haar geheel: minder kilometers betekenen minder uitstoot, minder files en minder economische schade, en een betere luchtkwaliteit, leefbaarheid en gezondheid. Pure winst!”, vervolgt Caroline Schuurs.

Shoppers gezocht

Shopopop ontstond in het Franse Nantes in 2017 en is ondertussen actief in Frankrijk, België, Italië, Luxemburg, Nederland, Duitsland en Spanje. Dit jaar komen daar nog drie landen bij, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Roemenië. In totaal gebeurden er over alle landen al meer dan 6 miljoen leveringen via Shopopop. Om in de kustregio verder voet aan de grond te krijgen, is Shopopop momenteel volop op zoek naar nieuwe partners en shoppers, particulieren die graag een centje willen bijverdienen door in hun buurt leveringen te doen. Die kunnen zich aanmelden via de mobiele app van Shopopop, die gratis te downloaden is in de App Store en via Google Play .

