Boekhoudkantoor Lagae in Roeselare na werken dubbel zo groot

Boekhoudkantoor Lagae zit in een volledig nieuw jasje. Tijdens de zomermaanden werd het bestaande kantoor op het Clintonpark in Roeselare gevoelig uitgebreid. “Onze medewerkers beschikken voortaan over dubbel zoveel ruimte. Ondertussen blijven we zoeken naar nieuwe, enthousiaste mensen”, aldus de zaakvoerders.

Boekhouding Lagae huist sinds 2015 op de site van het Clintonpark. Oprichter en zaakvoerder Frank Lagae bouwde samen met zijn zonen Olivier en Miguel een eenmanszaak uit tot een boekhoudkantoor waar nu elf mensen aan de slag zijn. “We merken dat er veel meer zelfstandigen zijn dan vroeger, waardoor er voor ons meer en meer werk bijkomt. We willen daarnaast ook een totaalpakket aanbieden aan onze klanten waardoor we echt hun vertrouwenspersoon zijn voor alles wat met het ondernemen heeft te zien. We probeerden in het verleden steeds heel dicht bij de klant te staan en hechten veel belang aan een persoonlijk contact. Die ingeslagen weg willen we ook de komende jaren zeker blijven volgen. De voorbije jaren investeerden we in nieuwe mensen, maar daardoor bleek onze kantoorruimte te klein”, aldus Miguel.

Klantvriendelijker

Frank, Olivier en Miguel lieten hun oog vallen op een leegstaande ruimte vlak naast hun bestaande bureau. “Deze zomer hebben we ons kantoor in een compleet nieuw jasje gestopt. Niet alleen de oppervlakte is nu dubbel zo groot, maar we beschikken voortaan ook over een extra vergaderzaal en aparte spreekruimtes. In vergelijking met vroeger is onze inkom ook veel klantvriendelijker.” Hoewel het boekhoudkantoor nu volledig in het nieuw zit, merkt de familie Lagae dat er op boekhoudkundig vlak een verschuiving is. “Meer en meer klanten vragen naar een digitale boekhouding. De voorbije jaren hebben we daarop geanticipeerd en hebben we in een dergelijke manier van werken geïnvesteerd.” Toch blijft men bij het boekhoudkantoor nog steeds op zoek naar nieuwe mensen. “We hopen met ons nieuw hippe kantoor de medewerkers een uitdagende werkplek aan te bieden.” (BF)