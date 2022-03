Blinde Benedickt opent eigen wijnhandel in Heist: “Voor mij telt wat er ín de fles zit”

Zijn zicht is Benedickt Vertriest al elf jaar verloren, zijn andere zintuigen functioneren beter dan ooit. De Heistenaar boog zijn beperking om tot een troef en opent begin april zijn eigen wijnhandel. “Voor mij telt wat er ín de fles zit”, zegt hij.

Tot elf jaar geleden had Benedickt Vertriest (50) een perfect zicht. “Maar een medische fout zette mijn hele wereld op zijn kop”, opent de van Deinze afkomstige Heistenaar zijn verhaal.

“Ik had flink wat last aan mijn beide ogen en mijn huisarts schreef me een cortisonezalf voor. Die hielp echter voor geen meter en toen ik me uiteindelijk op de spoeddienst van het ziekenhuis aanmeldde, was het al te laat. Mijn linkeroog moest verwijderd worden, met mijn rechteroog zie ik enkel nog lichtverschillen.”

Het verhaal bleek een scharniermoment in Benedickts leven te worden. “Ik moest mijn groothandel in werkkledij stopzetten – ik kon geen facturen meer opmaken, kon geen klanten meer bezoeken – en had plots amper nog iets om handen. Voor een bezige bij als ik was dat een regelrechte nachtmerrie.”

Ondanks de zware opdoffer bleef de man niet bij de pakken zitten. Bij zeilclub Anemos in Heist, waar hij al kind aan huis was, kon hij als vrijwilliger aan de slag. “Mijn handen werden mijn ogen”, zegt hij. “En stilaan vond ik de liefde voor het leven terug.”

In 2016 slaagde Benedickt er zelfs in om als eerste blinde de volledige Belgische kustlijn af te varen. “Een symbolisch moment”, blikt hij daarop terug. “Ik wilde bewijzen dat een handicap je dromen en daden niet in de weg hoeft te staan. Aanvaard je situatie en maak er het beste van. Dat doe ik elke dag.”

Objectief proeven

Nu heeft Benedickt een nieuwe professionele uitdaging voor zich. Op zaterdag 2 april opent hij in zijn geliefde Heist De Wijnboer, zijn eigen wijnhandel waar hij advies op maat wil bieden. “De liefde voor een lekker glas wijn draag ik al mijn hele leven met mij mee”, klinkt het.

“Met dank aan mijn vader Eric, die zelf wijnliefhebber was en bij Nonkels in Maldegem werkte, een zaak die gespecialiseerd was in biologische wijnen. Ik mocht vaak mee om te proeven en doorheen de jaren leerde ik de verschillende wijnstreken, grondsoorten, geuren, smaken en het hele productieproces kennen. Ergens stond het in de sterren geschreven dat ik ooit zelf iets met wijn zou doen.”

Benedickt startte zo’n anderhalf jaar geleden met een business to businessformule en schakelt nu een versnelling hoger. “Ik had er nood aan om weer onder de mensen te komen”, verduidelijkt hij. “En dan is een eigen winkel de beste optie.”

Daarvoor hoeft zijn handicap hem absoluut niet in de weg te staan, vindt Benedickt. “Ik gebruik mijn zintuigen om nog fijner te proeven en te ruiken dan vroeger. Het feit dat ik niet meer zie, zorgt ervoor dat ik erg objectief kan proeven op basis van geur en smaak. Veel mensen kiezen een wijn ook op basis van het etiket en de look & feel, maar dat doet er voor mij helemaal niet toe. Ik focus op wat er ín de fles zit.”

Bij De Wijnboer zal je uit een gamma van een zeventigtal wijnen kunnen kiezen. En die heeft Benedickt zelf met veel zorg geselecteerd.

“Mijn devies is dat ik van elke wijn de achtergrond wil weten. Wie is de producent, in welke omstandigheden groeien de druiven… Met dat verhaal wil ik mijn klanten een meerwaarde schenken. Elke fles zal trouwens een vaste plek krijgen in mijn winkel. Die plattegrond memoriseer ik en zo kan ik perfect de juiste wijn uit de rekken halen.”

De Wijnboer moet synoniem staan voor lekkere en betaalbare wijnen, valt te horen. “De prijzen zullen tussen de 6 en 30 euro schommelen en ik spits me toe op Frankrijk, Italië en Spanje, de traditionele Europese wijnlanden. Landen waar je ook nog échte wijnboertjes hebt”, knipoogt Benedickt.

Dogs 4 Blind

Naast een eigen droom werkelijkheid laten worden, wil Benedickt ook het goede doel steunen. “Ik zal ook wijnen van Laurens – Vignoble des Templiers verkopen. Dat is een klein wijndomein in de buurt van Avignon waarvan de dochter blind geboren is.”

Een deel van de opbrengst van die wijnen zal ik aan de vzw Dogs 4 Blind schenken, een organisatie die blindengeleidehonden klaarstoomt en waar ik ook zelf op de wachtlijst sta. Elke keer er een Laurens over de toonbank gaat, weet ik dat ik er een goed doel mee steun.”

”Dat, in combinatie met het toekomstperspectief om mensen de perfecte wijn te kunnen verkopen, bezorgt me erg veel courage. Ik ben helemaal klaar om van De Wijnboer een succesverhaal te maken.”