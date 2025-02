Blijvende positieve evolutie in de leegstandscijfers van Oostende

De leegstandscijfers in Oostende geven opnieuw een positieve trend weer. Na de reeds significante daling vorig jaar tonen de meest recente metingen van het onafhankelijke onderzoeksbureau Locatus aan dat de leegstand van handelspanden in Oostende verder is gedaald tot 9,4%. In contrast met de stijgende leegstandscijfers elders in Vlaanderen bevestigt Oostende haar positie als aantrekkelijke handelsstad.

Blijvende daling van de leegstandsratio

Op basis van de metingen van Locatus blijkt in 2024 een nieuwe daling van bijna 6% zich verdergezet te hebben, ondanks een tegenovergestelde trend in de rest van het land. Het aantal leegstaande handelspanden is opnieuw afgenomen tot 180 op de in totaal 1.917 panden. Dit betekent een verdere daling ten opzichte van de 195 leegstaande panden in begin 2024. De huidige daling is vooral merkbaar bij de langdurige leegstand (1-3 jaar).

Hou daarbij nog rekening met het feit dat Locatus een aangepaste meetmethode hanteert, waardoor de garages en panden in aanbouw niet langer worden meegerekend en er bijgevolg dertig panden minder in de cijfers worden opgenomen. Mochten deze panden nog worden meegerekend, dan zou de leegstandsratio nog lager zijn geweest.

Onder het gemiddelde

Ondanks de titel van de berichtgeving van Locatus: “Forse leegstandstoename in het Belgische retaillandschap”, duikt Oostende met deze nieuwe cijfers niet alleen onder het West-Vlaamse gemiddelde, maar ook onder het algemene gemiddelde van 10,8% in alle Vlaamse provincies. Wat betreft winkelvloeroppervlakte springt Oostende er ook positief bovenuit, want daar ligt de leegstandsratio op slechts 6,9%, dus opnieuw ruim onder het Vlaamse gemiddelde van 8,3%.

Het succes van deze daling is grotendeels te danken aan de gerichte aanpak van het Economisch Huis Oostende en de Stad Oostende.

Tevreden reacties

Charlotte Verkeyn, schepen van Economie: “Ondanks de uitdagende economische context blijft Oostende scoren als centrumstad. We merken dat zowel lokale handelaars als grotere ketens vertrouwen hebben in onze stad, en dat vertaalt zich in een dalende leegstand en een bruisend handelscentrum.”

Steven Nagels, voorzitter Economisch Huis Oostende: “De cijfers tonen dat de inspanningen lonen en de gerichte aanpak rond business development en starterswerking effectief hun vruchten afwerpen. Het is onze ambitie om Oostende nog sterker op de kaart te zetten als aantrekkelijke ondernemersstad. We blijven hier samen met onze partners vol op inzetten.”

Filip Roelandt, algemeen directeur Economisch Huis Oostende: “Dit bewijst dat we in Oostende goed bezig zijn en daar ben ik enorm trots op. Binnenkort valt er bovendien nog meer mooi nieuws te melden. Er komen namelijk nog meer invullingen in de winkelwandelstraten van het centrum, onder andere verschillende namen in het oude C&A gebouw.”