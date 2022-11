Blankenbergs stadsbestuur vreest voor overrompeling aan geldautomaten volgende zomer

Met nog slechts twee locaties waar je geld kan afhalen, was het de afgelopen dagen ook in Blankenberge opvallend druk aan de bankautomaten. “Als dit zo blijft, zal dit in de zomermaanden vermoedelijk voor lange wachtrijen met de bijhorende problemen zorgen”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Het stadsbestuur probeert bij de banken te bemiddelen. “We zijn er ons van bewust dat de geldautomaten momenteel ingeruild worden voor nieuwe CASH-punten uitgebaat door Batopin. Nu zijn er in Blankenberge maar twee dergelijke punten met vier terminals. Onze vraag aan de banken is dus of er nog bijkomende CASH-punten voorzien zullen worden buiten het kernwinkelgebied.”

Gevaarlijke situaties

Meer punten zijn volgens burgemeester Prasse niet enkel noodzakelijk opdat inwoners, tweedeverblijvers en toeristen geld kunnen afhalen. “Handelaars moeten ook lang aanschuiven om geld te kunnen droppen. Dit zorgt nu al voor moeilijkheden en zal in de zomer voor gevaarlijke situaties zorgen, zeker gezien de ligging in de verkeersvrije zone. Bijkomende cashpunten met een betere spreiding lijken dus nodig. Hierbij denken we ook aan deelgemeente Uitkerke, waar nu geen automaten meer zijn.”

“Twee CASH-punten met vier terminals, dat is veel te weinig voor een badstad die op topdagen 100.000 dagjestoeristen aantrekt”

Enzo Farina, voormalig voorzitter van de Blankenbergse cultuurraad, bond eerder de kat de bel aan in een Facebookpost. “Voor een badstad die in het hoogseizoen tot 100.000 dagjestoeristen aantrekt, is twee locaties echt wel veel te weinig. Zelfs met een nog goed gespreid aanbod waren lange wachtrijen tijdens de zomermaanden dagelijkse kost”, klonk het daarin. Ook hij stelt zich bovendien vragen bij de veiligheid. “De automaat aan het station zit quasi verborgen in een nis (zie foto, red.), in de onbewaakte ruimte in de Molenstraat staan er dan weer geen tussenschotten tussen de automaten. Ook handelaars komen hierdoor trouwens in de problemen; Piet Devriendt van De Oesterput zal om die reden voortaan alle cashgeld weigeren in zijn restaurant. De eerste van vele?”