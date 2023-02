Bioboerderij De Vleterbeek lanceert webshop: “Vers en vacuüm verpakt”

Bioboerderij De Vleterbeek is een biologisch landbouwbedrijf langs de Vleterbeek in Poperinge. Zaakvoerder José Metsu kweekt biologische varkens. Boer José focust nu nog meer op de korte keten en lanceert een webshop. “Mensen bestellen het vlees van onze biologische varkens en komen het vers en vacuüm verpakt ophalen”, zegt José.

Het bedrijf wordt al door de vierde generatie uitgebaat. “Sinds 2020 deed ik de omschakeling naar bio, vooral in de rush naar grootschaligheid kon ik me niet meer vinden. Het dierenwelzijn, varkens op stro en buitenloop vond ik prachtig. Het kweken op authentieke wijze zoals vroeger – doordat de dieren veel plaats hebben en buiten kunnen – kunnen we zonder antibiotica werken zodat we gezonde dieren hebben met een lekkere malse smaak van het vlees tot gevolg”, vertelt zaakvoerder José Metsu (53). Zijn echtgenote werkt als verpleegster in AZ Groeninge in Kortrijk. José is vader van twee kinderen Roel en Karl. Op het bedrijf werkt José hoofdzakelijk alleen, met wat hulp van de kinderen op woensdagnamiddag en de zaterdag.

“Zelf telen we de biogranen – zonder pesticiden gekweekt – voor het voeder dat ik op het bedrijf zelf aanmaak, wat we te kort hebben kopen we lokaal aan bij collega’s. Alles wil ik zelf in de hand houden, zo krijg je een kwaliteitsvol product.”

Vacuümverpakking

Sinds kort heeft de bioboerderij nu ook een een webshop. “Mensen die de varkens zagen lopen, vroegen of ik geen vlees wilde verkopen. Eerst werd gekeken of we via bestellingen konden werken, maar dat is administratief nogal een hele opdracht. Het voordeel van een simpele webshop, zoals de onze, is dat de mensen heel gemakkelijk kunnen bestellen en dat wij achteraf veel minder rompslomp hebben”, zegt José.

“In de beginfase houden we het nog simpel, want het is ook nog wat zoeken voor ons wat mensen het liefst kopen. Er zijn twee soorten burger (kaas en bacon), boerenworst, gehakt, gebraad en kotelet. Alles kan los aangekocht worden of in drie soorten vleespakketten. We kijken nog of we het aanbod wat kunnen uitbreiden. Alles wordt vers aangeboden en mag ingevroren worden. Het vlees is vacuüm verpakt en is in diepvries gemakkelijk drie maand houdbaar. Door de vacuümverpakking blijft het mooi zijn kleur en smaak behouden, zelfs na enkele maanden. Het vlees wordt versneden door een lokale hoeveslager en door ons verpakt, zo hebben over alles controle. Er worden geen toevoegingen bij gedaan, 100 procent vlees.”

Afhaal

De afhaling van de bestellingen gebeurt op de boerderij telkens op zaterdag tussen 13 en 15 uur. “De data voor afhaling worden op de webshop gecommuniceerd. Bestellen kan je door een account aan te maken met je naam en adres… Eenmaal aangemaakt per product kan je de hoeveelheid aangegeven en dit vervolgens in je winkelmandje steken. Winkelmandje controleren en bestellen. Betaling is mogelijk via bancontact of de applicatie.”