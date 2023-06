Binnenvaart op de Leie is erg kwetsbaar volgens VOKA: “Problemen bij de defecte sluis kan je vergelijken met blokkade van E40”

Zondag konden er geen schepen varen op de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve in Wielsbeke en Harelbeke. Door een defecte sluis in Sint-Baafs-Vijve was het waterpeil meer dan een meter gezakt. Schepen konden geen kant meer uit, want er is geen alternatieve vaarroute. “Nu zien we direct hoe kwetsbaar ons West-Vlaamse binnenvaartnetwerk is. Want verschillende bedrijven zijn afhankelijk van de binnenvaart voor de aanvoer van grondstoffen of afvoer van afgewerkte producten. Als dit doorheen de week nog eens opnieuw gebeurd, zal de economische schade groot zijn”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van VOKA West-Vlaanderen.

Verschillende bedrijven in West-Vlaanderen rekenen op de binnenvaart om goederen op een veilige en zekere manier van en naar hun bedrijven te krijgen. “Eén schip op de Leie haalt 220 vrachtwagens van de weg. Dat is beter voor het klimaat en draagt ook bij aan veiliger verkeer”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Vlaams netwerk van Ondernemingen en de Vlaamse werkgeversorganisatie West-Vlaanderen (VOKA).

Fragiel netwerk

Het huidige binnenvaartnetwerk in onze provincie is fragiel. “Dat hebben we dit weekend gezien toen er een probleem was met de sluis in Sint-Baafs-Vijve. Als er morgen een schip tegen de sluis vaart, waardoor die weken of maanden onbruikbaar is, dan zijn de bedrijven langs het Kanaal Roeselare-Leie niet bereikbaar voor schepen vanuit Gent of Antwerpen.”

“Zo’n onverwachtse belemmering op de Leie kan je vergelijken met een blokkade van het verkeer op de E40”

“Zo’n onverwachtse belemmering kan je vergelijken met een blokkade van het verkeer op de E40”, gaat Bert verder. “Want net op dat stuk kanaal vaart maar liefst 40 procent van alle verkeer op de Leie en dat is meer dan 4,5 miljoen ton goederenvervoer. Het economisch belang ervan is zeer groot en steeds meer bedrijven willen in de toekomst kiezen voor binnenvaart als transportsnelweg.”

Kanaal Bossuit-Kortrijk

“Daarom dringen we er met VOKA al jaren op aan om het Kanaal Bossuit-Kortrijk te opwaarderen. Via deze bypass kunnen schepen van de Leie naar de Schelde varen om zo hun vaarroute verder te zetten. In 2021 kondigde de Vlaamse regering al aan dat ze een ontwerp van voorkeursbesluit zouden vaststellen. Maar tot op vandaag wachten we hier nog altijd op.”

“Het Kanaal Kortrijk-Bossuit kan een alternatieve route worden voor de binnenvaart om de Schelde en de Leie met elkaar te verbinden”

“We roepen de Vlaamse regering op om er snel werk van te maken, zodat het Kanaal Bossuit-Kortrijk een alternatieve route kan worden om de Schelde en de Leie met elkaar te verbinden. De binnenvaart moet voor bedrijven nog aantrekkelijker worden en onverwachtse blokkades als afgelopen weekend moeten we zoveel mogelijk tegengaan”, besluit Bert Mons.