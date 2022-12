Binnenkort wekelijks mobiele verkoopstanden in Zandvoorde na verdwijnen van laatste slager

In de wijk Zandvoorde kunnen de bewoners binnenkort langsgaan bij twee mobiele verkoopstanden nabij het kerkplein. Het initiatief komt er naar aanleiding van het verdwijnen van de laatste slager in de wijk. De kraampjes staan er wekelijks op donderdag- en vrijdagnamiddag.

Sinds enige tijd is er in de wijk Zandvoorde geen slager meer. Daarom staken Stad Oostende en het Economisch Huis Oostende de koppen bij elkaar. Het resultaat is de organisatie van een wekelijkse mobiele verkoopstand met charcuterie, kaas en vers vlees die twee keer per week halt houdt op de parking aan het kerkplein.

Het ene kraampje (Westslagers) is vanaf 15 december elke donderdag present van 15 tot 18 uur, het andere (Ignace) op vrijdag van 14 tot 18 uur. Ze bieden charcuterie en vers vlees (donderdag) of kaas en charcuterie (vrijdag) aan. Zo kunnen de Zandvoordenaars terug in de eigen buurt terecht voor de aankoop van deze etenswaren.