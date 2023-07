Bijkomende financiële stimulans voor starters en bestaande handelszaken

Een fikse uitbreiding van de starterspremies en de verfraaiingssubsidie. Met die initiatieven wil het Waregemse stadsbestuur een bijkomende stimulans geven aan de lokale economie. De gemeenteraad zette in de zitting van 4 juli het licht op groen om ondernemers in Waregem en de deelgemeenten een extra duw in de rug te geven.

De reeds bestaande starters- en leegstandspremie krijgen een verlengstuk met een nieuwe kernversterkende premie van 3000 euro. “Deze verhoogde premie moet beginnende handelaars meer ademruimte bieden”, vertelt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie. “Bovendien versterken en verbinden we de lokale economie. De nieuwe premie kan namelijk enkel worden besteed bij Waregemse ondernemingen of handelaars.”

Naast de aangepaste premies voor beginnende ondernemers blijft ook de subsidie voor de gevelrenovatie (verfraaiing van handelspanden) van toepassing. Meer zelfs, het toepassingsgebied wordt vergroot, waardoor meer handelszaken in aanmerking komen. “In het primaire kernwinkelgebied blijft de subsidie integraal van toepassing. Dankzij de uitbreiding die we doorvoeren, krijgen veel handelszaken buiten die afgebakende zone recht op 50 procent van de subsidie”, verduidelijkt schepen Kristof Chanterie.

De nieuwe reglementen zijn beschikbaar via www.waregem.be/starterspremie en gaan in vanaf dinsdag 1 augustus 2023.