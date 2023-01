Bezwaar tegen bouw woontoren in Brugse rand

De vzw Bescherm Bomen en Natuur tekent bezwaar aan tegen de omgevingsvergunningsaanvraag van CAAAP om in Sint-Jozef een Kaaidistrict te realiseren, met onder meer een woontoren van vijftig meter hoog. “De skyline van Brugge zal aangetast worden met dit project langs de Sint-Pieterskaai”, zegt Ivan De Clerck.

Woonontwikkelaar Caaap heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor een bouwproject op de voormalige gronden van natuursteenbedrijf Lanssens langs de Krakeleweg, Sluisstraat en Sint-Pieterskaai in Brugge. Het project ‘Kaaidistrict’ bevat onder meer duurzame kantoren, 179 woningen met woontoren van 50 meter hoog.

“Ik heb niks tegen hoogbouw op zich, maar op die plek zal zo’n woontoren de skyline van Brugge grondig veranderen”, zegt Ivan De Clerck van de vzw Bescherm Bomen en Natuur. “Ik vrees dat dit gevaarlijk precedent de start is voor de bouw van vele hoge appartementen in de Brugse rand.”

“Overigens is dit perceel ook watergevoelig: uit de waterkaarten blijkt dat er mogelijk overstromingsgevaar is van water uit de zee, dat via het Boudewijnkanaal naar Sint-Jozef kan stromen.”

Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) begrijpt dit bezwaar niet: “In plaats van open ruimte aan te snijden, herbestemmen we de site Lanssens. Er zijn slechts twee plekken nabij de binnenstad die hoogbouw verdragen : de stationsomgeving en dit perceel. Dit is geen gevaarlijk precedent. Het project getuigt van visie en is trouwens vier jaar geleden voorgelegd aan de expertencommissie van Unesco. Die zag er geen graten in.”

