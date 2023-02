Beurzbyte helpt je vanuit Londen beleggen: ambitieuze West-Vlaamse start-up haalt 2,5 miljoen euro op

Beurzbyte, een start-up van twee jonge West-Vlamingen die vanuit de Londense City aan hun droom timmeren, heeft 2,5 miljoen euro opgehaald om hun financiële educatie-app verder uit te bouwen. Niels Soete en Pedram Parhizkari willen beleggen begrijpelijk maken voor een breed publiek. “We willen dé referentie worden.”

Welke aandelen zijn interessant? Hoe ga je in tijden van crisis om met je financiën? Wat zijn de verborgen parels op de beurs? Maar ook: hoe open je een account op een beleggingsplatform en hoe zit dat nu juist met die cryptomunten?

Deze en nog veel andere vragen willen Oostendenaar Niels Soete (25) en Pedram Parhizkari (32) uit Brugge met Beurzbyte op een laagdrempelige – en vooral verstaanbare – manier beantwoorden. De twee ambitieuze ondernemers leerden elkaar in 2020 via een gemeenschappelijke kennis kennen. “Die bracht ons in contact omdat we complementair waren”, glimlachen ze.

Niels heeft een achtergrond in de IT-sector, terwijl Pedram zijn strepen in de financiële wereld verdiend heeft. “Het klikte meteen. We zagen allebei dat steeds meer mensen via populaire platformen als Bux of Robinhood toegang kregen tot de internationale beurswereld of hun weg zochten in de cryptomunten. Iets wat vroeger alleen via een grootbank mogelijk was, die tussenpersoon werd nu uitgeschakeld.”

“Onze naam verwijst naar Ter Beurze in Brugge, de geboorteplek van de beurswereld”

“Alleen: het gros van de gebruikers kwam terecht in een volledig nieuwe wereld terwijl de kennis ontbrak. Daar lagen opportuniteiten.” Zo zag Beurzbyte het levenslicht. “Onze missie is glashelder: mensen financiële geletterdheid bijbrengen.”

Breed publiek

Beurzbyte heeft twee formules. “Bij Learn ligt de focus op educatie”, gaat het duo verder. “Aan de hand van korte video’s leren we onze gebruikers alles over beleggen en investeren, gaande van basis tot expert. Wat is beleggen, hoe doe je het precies, welke psychologie steekt erachter… Maar ook eenvoudige vragen als hoe je een account start, beantwoorden we. En we zullen ook technische analyses van aandelen aanbieden. Voor elk wat wils, dus.”

Learn bieden Niels en Pedram gratis aan, voor de Premium-versie betaal je 116,99 euro per jaar. “Daar duiken we echt diep de aandelenmarkt in. Ook wie perfect weet hoe je belegt, krijgt honderdduizenden aandelen en kansen voorgeschoteld.”

“Wij willen het bos door de bomen tonen. Aandelentips, onafhankelijke onderzoeken, op maat gemaakte inzichten… Je vindt het er allemaal terug. Op die manier willen we een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Zowel de absolute nieuwkomer als de doorgewinterde belegger moet met Beurzbyte aan de slag kunnen.”

Het team achter Beurzbyte telt momenteel zes mensen. “Onze magic workers”, glimlachen Niels en Pedram. “Samen met hen verzetten wij al het harde werk: analyses, onderzoek en het maken van de video’s.”

“Die duren maximaal zes minuten en houden we bewust eenvoudig en aantrekkelijk. Aandacht opwekken en die ook vasthouden. Momenteel publiceren we er een drietal per week, maar dat aantal moet in de toekomst de hoogte in.”

Gat opvullen

De bètaversie van de app telt momenteel een driehonderdtal gebruikers, maar op de wachtlijst staan meer dan 2.000 mensen te trappelen van ongeduld. “Dat bewijst dat we een gat opvullen. We houden de prijs van ons Premium-abonnement ook bewust laag, want we willen iedereen de kans geven om bij ons kennis op te doen. Zie het als een kleine investering die je, als je de knowhow goed gebruikt, veel kan opleveren.”

Maandag 13 februari wordt de iOS-app gelanceerd, tegen deze zomer moet ook de Androidversie beschikbaar zijn. Pedram en Niels mikken op zowel jonge beleggers en veertigers als mensen op rust die als hobby hun kans op de beurs wagen.

“We bieden een dienst aan en willen onze kennis delen. Voor alle duidelijkheid: met Beurzbyte geven we geen beleggingsadvies, wel raad over hoe correct te beleggen.”

Beurzbyte is momenteel enkel in het Engels beschikbaar, maar daar kan snel verandering in komen. Als we zien dat we veel gebruikers uit een bepaald taalgebied aantrekken, zullen we daarop inspelen. Beurzbyte in het Spaans, Duits of Nederlands, het kan allemaal.”

Daarvoor is de investeringsronde van 2,5 miljoen euro mee van groot belang. “Dit geeft ons een enorme boost”, zeggen ze. “Deze extra fondsen geven ons de kans om Beurzbyte verder uit te bouwen en ons verhaal ook kenbaar te maken. We zijn de eersten die met een dergelijk project naar buiten komen. Beurzbyte moet voor elke belegger standaard worden, een soort toevluchtsoord waar hij of zij alle vragen beantwoord ziet.”

Ter Beurze

De naam van de start-up verwijst naar de roots van de twee stichters. “Als trotse West-Vlamingen lieten we ons inspireren door Ter Beurze, het historische gebouw in Brugge waar de familie Van der Buerse de eerste beurshandel ter wereld startte en de geboorteplek van hoe we de beurs kennen. Vandaag zijn beurzen op mondiaal vlak big business, maar de kiem werd in de dertiende eeuw bij ons gelegd. Daar moeten we trots op zijn.”

Niels en Pedram willen op termijn van Beurzbyte een globaal platform maken. Europa, de Verenigde Staten, maar ook opkomende markten als India en Zuidoost-Azië… We willen overal ter wereld als dé referentie gelden, de plek waar alle beursvragen beantwoord worden. We mikken op miljoenen gebruikers.”

Dat Beurzbyte vanuit Londen stevige fundamenten krijgt, is een bewuste keuze. “Dit is de hub richting de States. In 2022 werd hier in de fintech-sector liefst 8 miljard euro geïnvesteerd. Hier worden we sneller opgemerkt, maar Beurzbyte zal altijd een West-Vlaamse toets hebben.”

