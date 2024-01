Betonproducent Valcke wil eigen windmolen bouwen in Vlamertinge: “Ons beschermen tegen hoge energieprijzen”

Betonproducent Valcke wil op eigen terrein een kleinschalige windmolen bouwen met een maximale tiphoogte van 77 meter. In combinatie met de zonnepanelen die al op het terrein liggen, zal de molen het bedrijf volledig klimaatneutraal maken op vlak van elektriciteit. “Buren zullen in het weekend goedkoop hun auto kunnen laden”, zegt bedrijfsleider Charles Valcke.

De bedrijfsleiders Carlos en Charles Valcke gaan voluit voor dit project. “Zelfs al is een kleinschalige windmolen iets minder rendabel dan een grote, toch is dit een zeer zinvolle investering”, zegt Charles Valcke. “Het sluit aan bij onze andere inspanningen om op een duurzame, klimaatvriendelijke wijze ons bedrijf uit te bouwen. De klimaatopwarming voelen we als bedrijf trouwens nu al door regelmatige waterschaarste in de zomer.”

Niet hinderlijk

Het bedrijf benadrukt dat de geplande molen veel kleiner is dan de andere windmolens waarvoor in Ieper vergunningstrajecten lopen. De molen bij Valcke zou zelfs iets lager zijn dan de zendmast van Telenet die in de buurt staat. ”Valcke is een lokaal verankerd bedrijf en hecht veel belang aan een goede relatie met de buren en de mensen van Vlamertinge”, vervolgt Charles Valcke. “We plaatsen deze molen op eigen terrein, omdat we ervan overtuigd zijn dat hij op die plaats voor niemand hinderlijk is. Het is een bescheiden molen. Met 77 meter tiphoogte meet hij minder dan een derde van de meeste grote molens tegenwoordig. Hij komt bij industrie te staan, zo ver mogelijk van de meeste woningen.”

Wettelijke normen

Bij Valcke verwachten ze dan ook weinig weerstand tegen de windmolen. “Een windmolen, van gelijk welk type, mag nooit meer dan acht uur per jaar slagschaduw geven, en aan de buitengevel van het dichtstbijzijnde huis mag hij ook nooit meer geluid veroorzaken dan een zoemende koelkast. De molen van Valcke zal die strenge wettelijke normen moeiteloos halen. Ook voor vogels en vleermuizen stellen zich op deze plek geen problemen”, klinkt het.

Toekomstgericht

Volgens Charles Valcke is de investering noodzakelijk om het bedrijf te wapenen tegen hoge energieprijzen. “We zijn geen energiebedrijf. Onze business is beton, maar met die molen erbij beschermen we ons tegen hoge energieprijzen. Dat is toekomstgericht investeren. Ook naar onze buren toe zijn we toekomstgericht. Met de molen erbij gaan we ’s avonds en in het weekend meer energie produceren dan we op dat moment zelf kunnen gebruiken. Op die momenten zullen buren bij ons goedkoop hun elektrische wagen kunnen laden.”

Infomarkt op 24 januari

De plannen worden aan alle buurtbewoners bekendgemaakt met een folder, een webpagina en een infomarkt op woensdag 24 januari. Ook gaat het bedrijf in gesprek met de stad Ieper, omdat de molen helpt bij het realiseren van de stedelijke klimaatdoelstellingen. Finaal is het de provincie die de vergunning levert. Valcke hoopt dat de windmolen vanaf 2025 kan draaien. (TOGH)