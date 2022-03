Betalen we straks 2,80 euro voor een brood? “Met die gas- en tarweprijzen hebben we geen andere keuze”

De stijgende energieprijzen laten zich straks ook voelen bij de bakker. Onder meer de bekende bakkerij Cloet uit Brugge ziet zich genoodzaakt de prijs van een gemiddeld brood op te trekken tot 2,70 of 2,80 euro. En met hen heel wat andere West-Vlaamse bakkers. “De prijzen van gas, brandstof én tarwe stijgen. We kunnen dus niet anders.”

Heel wat bakkerijen zien zich genoodzaakt om binnenkort de consumentenprijs voor een gemiddeld brood gevoelig op te slaan. Vooral de uit de pan swingende gasprijzen zijn daarvan de oorzaak. En daar kunnen ook de net aangekondigde maatregelen van de federale regering om de energiefactuur te milderen, alvast voor de bakkers niet in voldoende mate aan verhelpen.

“Onze drie ovens werken op gas dus het gebruik daarvan kost echt stukken van mensen. Wij zullen niet anders kunnen dan onze prijzen voor de klanten op te trekken”, zegt bakkersvrouw Heidi Linthout van de bekende bakkerij Cloet in Sint-Michiels bij Brugge. “Mijn man zit in een groepering van bakkers en ze zijn nu in bespreking wat ze zouden gaan doen qua prijszetting. Maar het ziet er alvast naar uit dat nog voor het weekend de prijs voor een standaard wit of bruin brood zal stijgen van 2,50 naar 2,70 of misschien wel 2,80 euro. Bakkers in andere provincies die nu al aan 2,60 euro zitten, spreken zelfs al van een stijging naar 2,90 euro. In West-Vlaanderen zijn we altijd wat voorzichtiger.”

Stijgende transportprijzen

Bakkersvrouw Heidi wijst erop dat er ook nog andere zaken meespelen in het verhogen van de prijzen. “Heel wat tarwe en graan komt vanuit Oekraïne of Rusland. Door de oorlogssituatie en allerlei sancties is de aanvoer daarvan natuurlijk ook moeilijk geworden dus ook die prijzen stijgen”, gaat Heidi verder. “En dan zijn er ook de nog stijgende transportprijzen door de brandstof, en dan vooral de diesel voor vrachtwagens, die zo gigantisch duur is momenteel. De klanten spreken ons daar zeker over aan. Ze vragen of de prijs zal opslaan en naar hoeveel. Iedereen kent de prijs van een pakje friet, een pintje of een brood. Dat zijn echte ijkpunten. En veel van onze klanten zullen dat echt wel voelen als een brood twintig cent duurder wordt”, aldus de bakkersvrouw.

“Dat is spijtig, maar we kunnen niet anders. En het ziet er niet naar uit dat die prijzen vlug weer zullen zakken, vrees ik. We zijn zestien jaar bezig maar zo’n crisissfeer hebben we toch nog nooit meegemaakt. We zullen ons er moeten doorslaan…”