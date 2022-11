Bestuurders in problemen na tankbeurt in Gistel, water in tank blijkt oorzaak: “We zoeken uit hoe water in de tank kon komen”

Enkele bestuurders kwamen maandagmorgen in de problemen met hun wagen nadat ze getankt hadden bij het tankstation van Gabriëls langs de Torhoutsebaan in Gistel. Ondertussen is gebleken dat er water in de tank is gesijpeld. “Op welke manier, dat zoeken we nog uit”, klinkt het bij een van de zaakvoerders.

Een van de bestuurders had de situatie aangekaart in de Facebookgroep ‘Je bent van Gistel als…’ Daar kwamen meteen verschillende reacties op, waaronder die van enkele bestuurders die dezelfde problemen kregen met hun wagen. “Ik rijd met een hybride”, vertelt de vrouw die de situatie op sociale media aankaartte. “Na mijn tankbeurt zette ik mijn weg elektrisch verder. Eens op de autosnelweg schakelde ik over naar fossiele brandstof en toen ik dat deed begon mijn wagen te schokken.”

Motor opengooien

De vrouw kon elektrisch nog verder rijden tot Jabbeke en liet haar wagen daar takelen. “De garagist kon me voorlopig nog niet vertellen hoeveel de herstellingskost zal bedragen. Daarvoor moet de motor volledig opengegooid worden. Ik vond het vreemd dat het vlak na mijn tankbeurt gebeurde. Dat is de reden dat ik het op sociale media gooide. Terecht, zo blijkt nu.”

De vrouw meldde het probleem bij Gabriëls en die erkennen ondertussen ook dat er een probleem was. “Het gaat om het product Eurosuper”, vertelt Stefaan Gabriëls, een van de zaakvoerders van het bedrijf. “Om nog onbekende reden is er water in de tank geraakt. Het gaat om een minimale hoeveelheid, maar wel voldoende om mensen in de problemen te brengen met hun wagen. We zijn momenteel aan het uitzoeken hoe dat kon gebeuren en ondertussen kan men het product daar dan ook niet meer tanken.”

Kwaad opzet?

Kwaad opzet wordt niet helemaal uitgesloten. “We moeten bekijken hoe dat water daar kon inkomen”, vervolgt de zaakvoerder. “Gaat het om een fout of werd het water er moedwillig ingegoten? Dat moet het onderzoek uitwijzen. Het water werd ondertussen uit de tank verwijderd en we moeten sowieso eerst de oorzaak kennen alvorens we de tank weer in gebruik nemen. Normaal zouden we woensdag uitsluitsel moeten krijgen wat de oorzaak betreft.”

Bij Gabriëls hebben ondertussen verschillende mensen een melding gemaakt van het probleem. “We hebben een dossier laten openen bij onze verzekering die uiteraard de mensen die in de problemen zijn gekomen, zal vergoeden”, besluit Gabriëls.