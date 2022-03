Besox in Knokke-Heist is het snelst groeiende sociaal secretariaat

2021 was een absoluut topjaar voor het Knokke-Heistse Besox. Het sociaal secretariaat dat nu al vijf kantoren heeft in Vlaanderen, zette een groei neer van 25%. Daarmee is het volgens de Unie van Sociale Secretariaten de snelste stijger in de sector in ons land.

“We maken het verschil met onze persoonlijke benadering en grondige kennis van het bedrijfsklimaat. Dankzij onze groei zal de dienstverlening voor onze klanten nog verbeteren”, stelt CEO Christophe Morbee die Besox in 1999 oprichtte. Het bedrijf biedt werkgevers een totaalpakket van diensten aan.

“We zetten in op een gepersonaliseerde benadering van de kmo in combinatie met prijswinnende digitale hr-tools. Als enige op de markt hebben we immers een volledig gratis en aantrekkelijk onlinetool ontwikkeld waar de werkgever de loonkost per werknemer kan berekenen”, stelt Christophe Morbee.

Proactief

“Die innovatieve aanpak loont. Steeds meer bedrijven laten zich door Besox bijstaan. “We tellen intussen meer dan 2.000 klanten die we vanuit vijf locaties in Vlaanderen ondersteunen. In zes jaar tijd zijn we van 15 naar 50 medewerkers gegaan.”

“Ook tijdens deze coronacrisis bleef Besox een trouwe partner waarop bedrijven konden terugvallen. Onze klanten hebben hetzelfde ondernemers-DNA als wij. We voelen hen perfect aan. We gaan daarin verder dan andere spelers en denken proactief mee over hoe je als werkgever aantrekkelijk voor de dag kan komen. Dat kan door bijvoorbeeld te werken aan de organisatiecultuur of door projecten uit te rollen rond alternatieve verloning.”

Kantorennetwerk

“Besox wil op die manier tot een haalbaar voorstel komen dat ondernemingen in staat stelt hun vacatures sneller in te vullen, zonder dat ze economische slagkracht verliezen. Onze aanpak slaat aan en we willen de markt verder veroveren. Dat impliceert dat we ons kantorennetwerk in Vlaanderen nog zullen uitbreiden”, aldus CEO Christophe Morbee.

(DM)