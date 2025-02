Bert Vander Stichele breidt carwash in Meiboomlaan flink uit en start straks met een tweede carwash

Het benzinestation en de saladbar op de hoek van de Meiboomlaan en de Rijksweg werden vorig jaar door de familie Vander Stichele verkocht aan G&V Energy Group. Bert Vander Stichele bleef zaakvoerder van de carwash die uitbreidt.

Karl Vander Stichele en zijn echtgenote Marleen Demeulenaere zijn in 1993 gestart met een benzinestation in de Meensesteenweg en verhuisden later hun zaak naar de hoek van de Rijksweg en de Meiboomlaan. De zaak breidde uit met een carwash en de Bite & Ride shop. Verleden jaar nam G&V Energy Group het benzinestation en de salad bar over terwijl zoon Bert Vander Stichele (29) zaakvoerder van de carwash (self carwash en twee wasstraten) werd.

“Toen we het aanbod kregen om te verkopen, konden we niet weigeren”, vertelt Bert Vander Stichele. “Wel heb ik me verbonden om nog drie keer per week met de broodjes van Bite & Ride naar de klanten te rijden. We hebben een zeer goed contact met de overnemers. Zo kan ik mijn wagens die ik te koop aanbied op de grasstrook langs de Rijksweg plaatsen. En de self carwash kan tot eind van dit jaar ook blijven waar die nu is.”

Elektrische laadpalen

“G&V zal die carwash dan wegnemen en er komen elektrische laadpalen in de plaats. Tegen dan zal ik ook verhuisd zijn want ik woon nu nog in de woning bij het benzinestation.”

“Ik heb namelijk de grond tussen mijn huidige twee wasstraten en de bowling gekocht en daar komt een uitbreiding van mijn carwash. Aan de huidige wasstraten komt een KMO-unit met onderaan stockageplaats en een autowerkplaats. Op de eerste verdieping komt mijn woning. Er komt ook een overdekt stofzuigerpark, vijf selfcarwashboxen ter vervanging van de afgebroken boxen bij de pompen en een automatenshop. In die shop kan men carwash- en autogerelateerde producten kopen. Ik geloof zeer sterk in de automatisatie van bepaalde diensten en al zeker in onze sector. Dat komt trouwens de klanten ten goede want als je veel medewerkers moet betalen, wordt dat natuurlijk doorgerekend.”

“Naast de opvolging van de carwash koop en verkoop ik wagens in opdracht van klanten. In mijn werkplaats kan ik die dan herstellen, oppoetsen en polieren. Mijn familie kan altijd inspringen wanneer dat nodig is. Misschien zal dit niet lang op zich laten wachten want ik plan ook een tweede carwashlocatie in Roeselare.” (PS)