Bert Destoop slacht met Couvert.be dieren pas in allerlaatste instantie: “Wij verkopen vlees dat nog in de weide loopt”

Een webshop waarbij consumenten een deel van een koe, schaap, varken of lot kippen kunnen kopen en het dier pas geslacht wordt wanneer het volledig verkocht is. Dat is Couvert.be in een notendop. “Ik verkoop vlees dat nog in de weide loopt”, glimlacht oprichter Bert Destoop. “Ik wil een puur product op een zo duurzaam mogelijke manier aanbieden.”

De zogenaamde korte keten zit al jaren in de lift en daar is Couvert.be een prachtig voorbeeld van. “Wie bij ons een vleespakket – en dus een deel van een dier – koopt, weet dat het op dat moment eigenlijk nog gewoon in de weide aan het grazen is.”

Aan het woord is Bert Destoop (42) uit Deerlijk. De boerenzoon zette tien jaar geleden zijn schouders onder Deeleenkoe.be en zag zijn initiatief uitgroeien met een soortgelijk concept voor schapen, varkens en kippen. “In september vorig jaar hebben we alles onder Couvert.be gegroepeerd.”

Duurzaam en efficiënt

Pas wanneer een dier volledig aan de man of vrouw is gebracht, wordt het geslacht. “Op die manier gaat niets verloren”, klinkt het. “We werken volgens het van kop tot staart-principe en gaan zo duurzaam en efficiënt mogelijk te werk. Een groot verschil met de grote supermarktketens, waar al snel dertig procent van het te koop aangeboden vlees in de vuilnisemmer belandt. Dat is bij ons uit den boze.”

“We werken volgens het van kop tot staart-principe, niets gaat verloren”

Het systeem zit glashelder in elkaar, zegt Bert. “Klanten bestellen via onze website vleespakketten van vijf of tien kilo en krijgen daarvoor een grote variatie aan vleeswaren terug: biefstukken, worsten, gehakt, maar ook stoofvlees of gyros. Alles wordt meteen vacuüm getrokken en op vrijdag en zaterdag via een gekoelde koerierdienst aan huis geleverd. Zo kan het meteen de diepvries in. Verser kan gewoon niet.”

“Onze manier van werken biedt heel veel voordelen. We leveren topkwaliteit en pure producten. Geen bewaarmiddelen, gewoon authenticiteit. Bovendien weet je waar je vlees vandaan komt en doordat we rechtstreeks van producent naar consument werken, kunnen we de prijs laag houden.”

“Onze dieren zijn afkomstig van gepassioneerde landbouwers en veetelers die hun dieren met veel liefde verzorgen. Onze Angusrundervlees halen we bijvoorbeeld in de Ardennen, waar elk dier een hectare grasland heeft. Daar ligt meteen een van onze grote voorwaarden: dierenwelzijn staat altijd en overal voorop.”

Uitgroeien tot platform

Bert ziet een breed palet aan klanten over de virtuele winkelvloer komen. “Aan de ene kant heb je een iets oudere generatie die zich nog uit hun jonge jaren herinneren toen vlees ook op deze manier werd verkocht en die traditie nieuw leven willen inblazen. Maar we zien ook veel jonge gezinnen een bestelling bij ons plaatsen. Zij willen hun kroost lekker en kwaliteitsvol vlees van bij ons serveren. Intussen leveren we in heel België.”

De komende jaren wil Bert Couvert.be, dat vorig jaar afklokte op een omzet van iets meer dan een miljoen euro, verder uitbouwen. “Daarvoor moeten we ons verhaal zo breed mogelijk uitdragen. Er zijn nog steeds veel mensen die niet weten dat ze op deze manier eerlijke producten van bij ons in huis kunnen halen. Om dat te bereiken, heb ik een marketingmanager aan boord gehaald.”

“Op termijn moet Couvert.be uitgroeien tot een platform waar Belgische boeren hun dieren en producten op een duurzame manier in de etalage kunnen zetten.”

Info: http://www.couvert.be