Bellal Ghausie is nieuwe gezicht van voedingswinkel Winnetoe

Sinds enkele weken houdt de 26-jarige Bellal Ghausie de bekende zaak Winnetoe in de Kortrijkstraat 24a open. Het blijft een voedingswinkel en binnenkort biedt Bellas ook kansspelen zoals Lotto en Bingo en dag- en weekbladen aan.

Bellal runt ook nog een pizzazaak in de Gentstraat 37. Ondernemen zit in de familie. Zijn vader heeft een zaak in hout in Afghanistan, Pakistan en Dubai. “Persoonlijk vind ik dat het moeilijker is geworden om in deze tijden met een eigen zaak te beginnen en die verder uit te bouwen. De aankopen worden duurder en dat moet je helaas deels doorrekenen aan de klant die er ook niet tevreden mee is dat alles duurder wordt. In de toekomst wil ik nog meer ondernemen. Ik ben aan het kijken om een nieuwe zaak te beginnen in Oostkamp. Gelukkig krijg ik hulp”, zegt Bellal. “In de Gentstraat kan ik rekenen op mijn schoonbroer, en daarnaast schakel ik ook nog andere mensen in.” (Patrick D.)

Winnetoe is open van 8 uur tot 20 uur, uitgezonderd op maandag.

bellalghausie293@gmail.com